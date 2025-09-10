Gold Rate Today: బంగారం ధరలు కొంపలు ముంచడం ఖాయం.. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం నాడు భారీగా పెరిగిన పసిడి ధరలు.. ఎంత పెరిగియో తెలుసా?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతి రోజు కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్తున్న పసిడి ధరలు మళ్లీ ఒకసారి భారీగా పెరిగాయి. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం నాటికి బంగారం రేట్లు మరోసారి భారీగా పెరిగి పసిడి ప్రియుల్లో ఆందోళనరెకెత్తిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం నాడు 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,12,840 కాగా, 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ధర రూ. 1,01,500 కు చేరుకుంది. అంతేకాదు, వెండి ధర కూడా పెరుగుతూ ఒక కేజీ రూ. 1,27,588 పలికింది.
గత పది రోజులుగా బంగారం ధరలను గమనిస్తే ప్రతిరోజూ వందల నుంచి వేల రూపాయల వరకు పెరుగుతూ వస్తోంది. ఒక దశలో 10 గ్రాముల బంగారం లక్ష రూపాయలు దాటితే సరిపోతుందనుకున్న ప్రజలకు, ఇప్పుడు 1.12 లక్షల స్థాయి దాటిపోవడం ఆశ్చర్యకరంగా మారింది. ఈ వేగంతో కొనసాగితే, వచ్చే నెలల్లో ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం దేశీయ పరిస్థితులు కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలే అని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఒక్క ఔన్స్ బంగారం ధర చరిత్రలోనే తొలిసారిగా 3,650 డాలర్లను దాటింది. ఇప్పటికే 3,673 డాలర్ల వద్ద రికార్డ్ హై తాకింది. మరోవైపు డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 0.2శాతం పెరిగి 3,685 డాలర్ల వద్దకు చేరుకోవడం గమనించవచ్చు.
ఇక బంగారం ధర మరింత పెరగడానికి మరో కీలక కారణం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై వెలువడుతున్న అంచనాలు. ఆగస్టు నెల జాబ్ డేటా బలహీనంగా రావడంతో, సెప్టెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే డాలర్ విలువపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్ యీల్డ్స్ కూడా దెబ్బతింటాయి. ఈ రెండు అంశాలు కలిసివచ్చి బంగారం ధరలు మరింత పెరుగుతాయి.
పసిడి ధరలు ఇలా రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడంతో సాధారణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు బంగారం కొనుగోలు చేయడం చాలా కష్టసాధ్యమైంది. ఒక తులం బంగారం కొనేందుకు లక్ష రూపాయలు దాటే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక పెళ్లిళ్లు, వేడుకలు వంటి సందర్భాల్లో బంగారం కొనడం మరింత భారమవుతుంది. అయితే ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిలో ఇది మాత్రం లాభదాయకమైన పెట్టుబడిగా మారింది. ఎందుకంటే, బంగారం ఎప్పటికప్పుడు సేఫ్ హావెన్ ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు.
మొత్తం చూస్తే, సెప్టెంబర్ 10 బుధవారం బంగారం ధరలు చరిత్రలోనే మరో కొత్త రికార్డు సృష్టించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అస్థిరత, అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలపై ఆధారపడి, రాబోయే రోజుల్లో కూడా బంగారం ధరలు మరింత ఎగబాకే అవకాశం ఉందని నిపుణుల అభిప్రాయం.
