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  • /Gold Rate Today: రూ. 7,500తగ్గిన బంగారం.. రూ. 20,000 పడిపోయిన వెండి.. జూన్ 12వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: రూ. 7,500తగ్గిన బంగారం.. రూ. 20,000 పడిపోయిన వెండి.. జూన్ 12వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త.. బంగారం ధరలు వరుసగా తగ్గుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారికి ఆషాడంలోగా పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వారికి ఇది ఎంతగానో ముఖ్యమైన వార్తగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే గడచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధరలు వరుసగా తగ్గుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:55 AM IST
Gold Rate Today: రూ. 7,500తగ్గిన బంగారం.. రూ. 20,000 పడిపోయిన వెండి.. జూన్ 12వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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