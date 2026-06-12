/Gold Rate Today: రూ. 7,500తగ్గిన బంగారం.. రూ. 20,000 పడిపోయిన వెండి.. జూన్ 12వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త.. బంగారం ధరలు వరుసగా తగ్గుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారికి ఆషాడంలోగా పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వారికి ఇది ఎంతగానో ముఖ్యమైన వార్తగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే గడచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధరలు వరుసగా తగ్గుతున్నాయి. తాజారేట్లను గమనించినట్లయితే నేడు జూన్ 12వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,48,866 పలుకుతుండగా... 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,36,440 పలుకుతోంది. అలాగే ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,46,566 పలుకుతోంది.. ఇక బంగారం వెండి ధరలు తగ్గడానికి టెక్నికల్ అంశాల జోలికి వెళ్ళినట్లయితే... ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం వెండి లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారు తమ పెట్టుబడుల పైన లాభాలను స్వీకరిస్తున్నారు. అంటే మార్కెట్లో బంగారం వెండిని విక్రయించి తమ పెట్టుబడుల పైన లాభాలను పొందుతున్నారు అని అర్థం. ఈ కారణంగానే ఒకేసారి బంగారం వెండి తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇక అంతర్జాతీయ పరంగా గమనించినట్లయితే, బంగారం సిల్వర్ ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ బలంగా పుంజుకోవడమే... సాధారణంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ పుంజుకుంటే బంగారం సిల్వర్ ధరలు తగ్గిపోతుంటాయి. అయితే చాలామందికి ఇది విచిత్రమైన అంశంగా అనిపించవచ్చు. అసలు డాలర్ కు బంగారానికి ఏంటి సంబంధం ఉంది. అయితే అసలు విషయం తెలుసుకుందాం... మరిన్ని వివరాల్లోకి వెళితే... నిజానికి అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఫెడరల్ రిజర్వు అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల పేరిట బాండ్లను విడుదల చేస్తుంది. . వీటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ బాండ్ల పైన పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి అమెరికా వడ్డీ చెల్లిస్తుంది. అయితే ఈ వడ్డీ అనేది డాలర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. డాలర్ విలువ పెరిగినట్లయితే బాండ్లపై వచ్చే వడ్డీ కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్ల లోనే పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
అయితే అదే సమయంలో ఎప్పుడైతే వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయో అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం లాంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడుల్లో పెడుతుంటారు. గడచిన ఏడాదికాలంగా అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల పైన వచ్చే రాబడి తగ్గడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా బంగారం లోనే పెట్టుబడి పెట్టారు. దీంతో బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు డాలర్ విలువ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్ల విలువ కూడా పెరిగింది. దానిపై వస్తున్న వడ్డీ కూడా పెరగడంతో ప్రస్తుతం మళ్ళీ ఇన్వెస్టర్లు బంగారంలో పెట్టిన పెట్టుబడులపై లాభాల రూపంలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు వెండి ధరలు తగ్గి వస్తున్నాయి.
వెండి ధర గడచిన నెల రోజుల్లో గమనించినట్లయితే దాదాపు 35 వేల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు చూడవచ్చు. ఎందుకంటే దాదాపు వెండి ధర 2.70 లక్షల రూపాయల నుంచి 2.35 లక్షల రూపాయలకు పడిపోయింది. అయితే ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలి అనుకునే వారికి ఇది కాస్త అనుకూలమైన సమయం గా ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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