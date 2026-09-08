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వరుసగా రెండో రోజు తగ్గిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 8న హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి భారీ గుడ్ న్యూస్. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. వరుసగా రెండో సెషన్ లోనూ బంగారం ధరలు దిగివచ్చాయి. ఈ రెండు రోజుల్లో తులం బంగారం ధర రూ. 2500పైగా దిగివచ్చింది. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. ఆ ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్ పై పడే అవకాశం ఉంటుంది. నేడు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:02 AM IST
వరుసగా రెండో రోజు తగ్గిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 8న హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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