/ వరుసగా రెండో రోజు తగ్గిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 8న హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్న మహిళలకు గుడ్ న్యూస్. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతున్న వేళ.. బంగారం ధరలు దిగి రావడం భారీ ఊరట కలిగించే విషయమని చెప్పాలి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కొనసాగుతుండటం.. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు మళ్లీ పెరుగుతుండటంతో.. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపును వాయిదా వేయవచ్చన్న అంచనాలు బంగారం ధరలు మరింత పడిపోయేందుకు కారణం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే దేశీయంగా వరుసగా రెండో సెషన్ లోనూ బంగారం ధరలు దిగివచ్చాయి. ఈ రెండు రోజుల్లోనే 10 గ్రాముల బంగారం పై రూ. 2500 వరకు పడిపోయింది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్, విశాఖ, విజయవాడలో బంగారం, వెండి ధరలు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ రోజు 24క్యారెట్ల బంగారం ధర తులానికి రూ. 650మేర తగ్గింది. దీంతో రూ. 1,54,150 వద్దకు చేరింది. 22క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 600 తగ్గింది. 1,41,300కు చేరింది. వెండి ధర స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద అమ్ముడవుతోంది.
అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం, విజయవాడ మార్కెట్లలో కూడా ఈరోజు బంగారం ధరలు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 650 తగ్గింది. దీంతో, బులియన్ ధర రూ. 1,54,150 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 600 తగ్గడంతో, దాని ధర రూ. 1,41,300కు చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడవుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు $8 పెరిగి, $4433 వద్ద ట్రేడవుతోంది. స్పాట్ వెండి ధర ఔన్సుకు 1.07 శాతం పెరిగింది. దీంతో, స్పాట్ వెండి ధర ఔన్సుకు $66.87 వద్ద అమ్ముడవుతోంది.
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