Gold Rate Today: బంగారం సరికొత్త రికార్డ్.. ఇక ఆపడం ఎవరి తరం కాదు.. సెప్టెంబర్ 16 మంగళవారం ధరలు ఇవే.. ట్రంప్ చర్యలతో మరింత పెరిగే అవకాశం..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరల పెరుగుదలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. ధరలు భారీగా పెరుగుతూ పెట్టుబడిదారులను, ఆభరణాల కొనుగోలుదారులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ మంగళవారం నాడు బంగారం మరోసారి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సోమవారం కంటే ధరలు మళ్లీ పెరిగి, బులియన్ మార్కెట్లో చరిత్రలోనే తొలిసారి చరిత్రను నమోదు చేశాయి. ఈరోజు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,13,340గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,02,200 వద్ద నమోదైంది. వెండి కూడా అదే దారిలో ప్రయాణిస్తోంది. ఒక కిలో వెండి ధర రూ.1,31,995 పలకడం గమనార్హం.
ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలే అని చెప్పుకోవచ్చు. అమెరికాలో బంగారం ధరలు ఒక ఔన్స్ (31.1 గ్రాములు)కి తొలిసారిగా 3,717 డాలర్లను తాకాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ ఒక వారం కనిష్టానికి పడిపోవడం, అలాగే అమెరికా 10-ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ల దిగివేతతో బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. ఇన్వెస్టర్లు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్ల తగ్గింపును ముందుగానే ఊహించి బంగారంపై పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. బంగారం ఎప్పుడూ సేఫ్ హెవెన్గా భావిస్తుండటంతో.. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు మరింతగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు.
మరోవైపు బుధవారం జరగబోయే ఫెడరల్ రిజర్వ్ భేటీపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. కనీసం 25 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీరేట్ల తగ్గింపు తప్పనిసరి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరు 50 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు కోత ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివరి వరకు కనీసం రెండు సార్లు వడ్డీరేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని కూడా భావిస్తున్నారు. ఇది బంగారం ధరలకు మరింత మద్దతు ఇవ్వవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక రాజకీయ కోణం కూడా ఈ భేటీని హాట్ టాపిక్గా మార్చింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సలహాదారుగా ఉన్న స్టీఫెన్ మిరాన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేట్-సెట్టింగ్ కమిటీలో చేరవచ్చన్న వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఫెడ్ పై ట్రంప్ ఒత్తిడి పెరుగవచ్చన్న ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయని Congressional Budget Office (CBO) డైరెక్టర్ ఫిలిప్ స్వాగెల్ పేర్కొన్నారు. ఆయన ప్రకారం, టారిఫ్ల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరిగిందని, అదే సమయంలో రాబోయే 10 ఏళ్లలో అమెరికా బడ్జెట్ లోటు తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.
ఈ పరిణామాలన్నీ కలిసి బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దారితీశాయి. పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా భావించి మరింతగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, డాలర్ బలహీనత, ట్రెజరీ బాండ్ల పరిస్థితి బంగారం ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపనున్నాయి.ఈ వారం వచ్చే యుఎస్ రిటైల్ అమ్మకాలు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి డేటాను బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ విధాన సమావేశాలలో పరిశీలిస్తామని మోదీ అన్నారు. ఈ ధోరణులు సమీప భవిష్యత్తులో బులియన్ ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
