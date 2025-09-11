English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: బంగారం సార్ బంగారం అంతే.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎంతో తెలిస్తే కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ..ఇంకా రికార్డ్ స్థాయికి దగ్గరగానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నేడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,11,600గా నమోదు అయ్యింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,01,100 పలికింది. వెండి ధరలు కూడా అదే తరహాలో ఉన్నాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,28,600కు చేరి చరిత్రలో కొత్త గరిష్ఠాన్ని తాకింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 11, 2025, 08:25 AM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
Gold Rate Today: బంగారం సార్ బంగారం అంతే.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎంతో తెలిస్తే కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!

Gold Rate Today: సెప్టెంబర్ 11 వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినా ఇంకా రికార్డు స్థాయికి దగ్గరగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,11,600గా నమోదు అయ్యింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,01,100 పలికింది. వెండి ధరలు కూడా అదే తరహాలో ఉన్నాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,28,600కు చేరి చరిత్రలో కొత్త గరిష్ఠాన్ని తాకింది. నిన్నటితో పోలిస్తే కొంత తగ్గినా, మొత్తం మీద బంగారం ఇంకా ఆల్ టైం రికార్డుల దగ్గరే కొనసాగుతోందని చెప్పవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

గత రెండు వారాలుగా బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ వెయ్యి రూపాయల చొప్పున పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు, ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ పడిపోవడం దీనికి పెద్ద కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లో మాంద్యం కొనసాగుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు సేఫ్ హేవెన్‌గా బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. పెట్టుబడిదారుల దృష్టిలో బంగారం ఎప్పటికీ భద్ర పెట్టుబడి సాధనమే. అందుకే బంగారంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతుండడంతో ధరలు మరింత ఎగబాకుతున్నాయి.

ఇక మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే..  చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ బంగారం నిల్వలను విపరీతంగా పెంచుకుంటోంది. భారీ స్థాయిలో కొనుగోలు జరుగుతుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు మరింత ఎగసిపడుతున్నాయి. దీని ప్రభావం నేరుగా భారతీయ మార్కెట్‌పై పడుతోంది. బంగారం ధరలు ఇంత ఎత్తుకు చేరడంతో ఆభరణాల కొనుగోలు మాత్రం తగ్గిపోయింది. జువెల్లర్స్ చెబుతున్న దాని ప్రకారం, పెళ్లిళ్లు, పండగల సమయంలో కూడా డిమాండ్ చాలా తక్కువగా ఉందని వెల్లడిస్తున్నారు.

Also Read: Viral Post: "చంద్రగ్రహణం కుర్చీగ్రహణం చేసింది".. నాలుగు దేశాల ప్రధానులు బలి.. హర్ష్ గోయెంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ వైరల్..!!  

వెండి కూడా బంగారంతో పోటీగా ధరల పర్వతాన్ని ఎక్కుతోంది. ప్రస్తుతం వెండి ధరలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంత స్థాయికి చేరాయి. ఒక కిలో వెండి రూ. 1.28 లక్షలకు పైగా పలకడం దీని డిమాండ్ ఎంత పెరిగిందో సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరుగుతుండటం వెండి ధరలకు బలమైన మద్దతు ఇస్తోంది.

మొత్తం మీద, బంగారం ధరల పెరుగుదల ఇన్వెస్టర్లకు లాభదాయకంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆభరణాల కొనుగోలుదారుల జేబులకు భారమవుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Asia Cup T20:  దేశ గౌరవానికి క్రికెట్ అతీతం కాదు.. భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌ను రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

GoldPriceTodaySilverPriceGoldRateIndiaGoldVsSilverGoldInvestment

Trending News