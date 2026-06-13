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Gold Rate Today: తులం బంగారం రూ. 10వేలు.. కిలో వెండి రూ. 30, 000 తక్కువ.. జూన్ 13వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం,  వెండి ధరలు గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా తగ్గిన విషయం తెలిసిందే. అయితే నేడు స్వల్పంగా పెరిగాయి. అయినప్పటికీ గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇంకా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.  24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక 1,49540 రూపాయలు పలుకుతుంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,37,078 రూపాయలు పలుకుతుంది. కిలో వెండి ధర 2,41,460 రూపాయలు పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:31 AM IST
Gold Rate Today: తులం బంగారం రూ. 10వేలు.. కిలో వెండి రూ. 30, 000 తక్కువ.. జూన్ 13వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తులం బంగారం రూ. 10వేలు.. కిలో వెండి రూ. 30, 000 తక్కువ.. జూన్ 13వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
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