/Gold Rate Today: ఒత్తిడి పెంచకు బంగారం.. నేడు మే 20వ తేదీ బుధవారం.. పసిడి ధరలు పెరిగాయా? తగ్గాయా?

Gold Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో ఇరాన్ , అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తత కారణంగా బంగారం ధరలు నిరంతరం మారుతూ వస్తున్నాయి. నేడు మే 20వ తేదీ బుధవారం మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు.. ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,63,600కి పెరిగింది. అదే సమయంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం నాటికి 0.04శాతం అంటే రూ. 56 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,136కి చేరింది.
గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,080 వద్ద ముగిసింది. గమనించాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే.. జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో.. స్పాట్ బంగారం ఔన్సుకు $4,544.78కి పడిపోయింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,190గా ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,59,077 కు చేరుకుంది.
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు విజయవంతమయ్యాయనే సంకేతాల నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిపై ఆందోళనలు తగ్గడంతో, మంగళవారం జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 800 పెరిగి రూ. 1.63 లక్షలకు చేరింది. స్థానిక బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత (24 క్యారెట్లు) ఉన్న బంగారం ధర, సోమవారం ముగింపు ధర అయిన రూ. 10 గ్రాములకు రూ. 1,62,800 నుండి రూ. 800 పెరిగి రూ. 1,63,600కు చేరింది.మంగళవారం బలమైన స్పాట్ డిమాండ్ నేపథ్యంలో స్పెక్యులేటర్లు కొత్తగా కొనుగోళ్లు చేపట్టడంతో ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 439 పెరిగి రూ. 1,59,840కి చేరింది.
ఇక మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 439, అంటే 0.28 శాతం పెరిగి రూ. 1,59,840కి చేరింది. ఇందులో 1,076 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా న్యూయార్క్లో బంగారం ధర 0.40 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $ 4,548.61కి చేరింది. వ్యాపారులు కొత్తగా కొనుగోళ్లు చేపట్టడం వల్లే బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధరలు పెరిగాయని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయనే ఆశలు పెరగడంతో, దీర్ఘకాలిక ఇంధన ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లపై ఉన్న కొన్ని ఆందోళనలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీంతో బంగారం ధరలు పెరిగాయని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు. ఇరాన్పై సైనిక దాడి ప్రణాళికలను నిలిపివేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పడంతో ట్రేడింగ్ సెంటిమెంట్ మెరుగుపడిందని, ఈ సమస్యకు దౌత్యపరమైన పరిష్కారం ఇంకా సాధ్యమేనని ఇది సూచిస్తోందని అన్నారు. ఇది కాకుండా, గత శుక్రవారం నాటి భారీ అమ్మకాల తర్వాత జరిగిన స్పెక్యులేటివ్ బయింగ్, షార్ట్ కవరింగ్ కూడా విలువైన లోహాల ధరలు ఇటీవల కోలుకోవడానికి దోహదపడ్డాయని చెబుతున్నారు.
ముడి చమురు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ అధికంగానే కొనసాగుతున్నందున, స్పాట్ బంగారం ధరలు ఔన్సుకు సుమారు $4,540 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయంటున్నారు. వడ్డీ రేట్ల చక్రం, బులియన్ ధరలపై దాని ప్రభావం గురించి మరిన్ని ఆధారాల కోసం పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు యూఎస్ ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ సమావేశ వివరాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని తెలిపారు. ప్రపంచ వడ్డీ రేట్లు, ముడి చమురు ధరలు, పశ్చిమ ఆసియాలోని భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలపై నెలకొన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో స్వల్పకాలంలో బులియన్ ధరలు అస్థిరంగా ఉండవచ్చంటున్నారు.భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సడలడంతో ముడి చమురు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ఇది ఇటీవలి తీవ్ర క్షీణత తర్వాత విలువైన లోహాలకు మద్దతునిచ్చింది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
