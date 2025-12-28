English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: పసిడికి బ్రేకులు వేయలేమా? చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ధరలు.. డిసెంబర్ 28వ తేదీ బంగారం, వెండి రేట్స్ ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: గత కొంతకాలంగా.. బంగారం, వెండి ధరలు రోజుకో కొత్త చరిత్రను సృష్టిస్తున్నాయి. వరుసగా 6 రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ ర్యాలీ శనివారం మరింత వేగం పుంజుకుంది. ఈ నెలలో మాత్రమే బంగారం ధరలు సుమారు 7 శాతం పెరిగితే, వెండి ధరలు ఏకంగా రూ.2.5 లక్షల మార్కును దాటడం మార్కెట్లలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:38 AM IST

గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ సమాచారం ప్రకారం.. ఆదివారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,41,220గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,29,450 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, ఒక్క రోజులోనే భారీ ఎగబాకి కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ.11 వేల పెరుగుదలతో రూ.2,51,000కు చేరింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ పసిడి, వెండి ధరలు ఆల్‌టైమ్ రికార్డులను నమోదు చేశాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక్కరోజులోనే సుమారు 1.2 శాతం పెరిగి 4,549 డాలర్లను తాకింది. ఇదే సమయంలో వెండి ధర దాదాపు 9 శాతం పెరిగి ఒక ఔన్స్‌కు 78.65 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది. సరఫరా లోటు, పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక అవసరాలే వెండి ధరలకు ప్రధానంగా ఊతమిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

1979 తర్వాత ఒకే సంవత్సరంలో బంగారం ఇంత స్థాయిలో లాభాలను ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి అని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అసలు బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అనే ప్రశ్నకు పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు పెరగడం ప్రధాన కారణంగా మారింది. 2026లో రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్ల కోత ఉండొచ్చన్న అంచనాలు ఇప్పటికే మార్కెట్లో బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు ఈ నెలలోనే ఫెడ్ 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లను తగ్గించింది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు తగ్గిపోతాయి. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన బంగారం వంటి ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు.

ఇక అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువ బలహీనపడటం కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలకు మరో ప్రధాన కారణం. డాలర్ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు బంగారం విలువ పెరగడం సహజం. ఇది అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితులపై అనిశ్చితిని సూచిస్తుండటంతో, ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను సురక్షిత మార్గాల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు.

దీనికితోడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా లోహాల ధరలకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్–రష్యా మధ్య మళ్లీ చెలరేగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, క్షిపణి దాడులు, ఆఫ్రికాలో అమెరికా చేపట్టిన వైమానిక చర్యలు వంటి పరిణామాలు బంగారం, వెండి వంటి సేఫ్ హావెన్ ఆస్తులపై డిమాండ్‌ను పెంచుతున్నాయి.వెండి ధరల పెరుగుదల వెనుక కూడా బలమైన కారణాలున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అంటే 2025 జనవరి 1న కిలో వెండి ధర కేవలం రూ.80,000 మాత్రమే. కానీ ప్రస్తుతం అదే వెండి ధర రూ.2.5 లక్షల స్థాయికి చేరింది. అంటే ఒక్క ఏడాదిలోనే దాదాపు 167 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. అంతర్జాతీయంగా వెండి ధర ఒక ఔన్స్‌కు 77 డాలర్లను దాటింది.

వెండి సరఫరాలో లోటు ఉండటం, అమెరికా ఇటీవల వెండిని ‘క్రిటికల్ మినరల్’గా గుర్తించడం వల్ల పారిశ్రామిక డిమాండ్ భారీగా పెరగడం ఈ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. దీనికితోడు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కూడా వెండిపై మరింత పెరిగింది. నిజానికి 2026లో వెండి ధర ఒక ఔన్స్‌కు 70 డాలర్లకు చేరుతుందని గతంలో అంచనా వేశారు. కానీ 2026 ప్రారంభం కాకముందే ఆ అంచనాలను దాటేయడం మార్కెట్లను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. జానర్ మెటల్స్‌కు చెందిన ప్రముఖ విశ్లేషకుడు పీటర్ గ్రాంట్ సిఎన్‌బీసీకి ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో, వెండి ధర త్వరలోనే 80 డాలర్ల లక్ష్యాన్ని కూడా తాకే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.

