Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. డిసెంబర్ లో మరింత తగ్గే ఛాన్స్.. తులం రూ. 1లక్ష దిగవకు వచ్చే అవకాశం.. నవంబర్ 3వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. నవంబర్ 3వ తేదీ సోమవారం రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.123,140కి పడిపోయింది. గత వారంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.2,620, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.2,400 తగ్గింది. దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో తాజా బంగారం ధరలను తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.112740గా ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.122990గా ఉంది.ఈ రెండు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.122990, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.112740గా ఉంది. తాజాగా బంగారం ధరలు మరోసారి పడిపోయాయి. నిన్నటితో పోల్చితే ఈరోజు పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. నవంబర్ 3వ తేదీ నాటికి హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,23,000గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,12,750గా నమోదైంది. అదే సమయంలో వెండి ధర కిలోకు రూ.1,52,500గా ఉంది. గత వారం రోజులుగా బంగారం ధరలు నిరంతరంగా పడిపోతున్నాయి. అక్టోబర్ 20న 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1.35 లక్షల మార్క్ దాటుతూ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సృష్టించినా, అప్పటి నుంచి పసిడి ధర దాదాపు రూ.12 వేల మేర తగ్గింది.
గత కొన్నేళ్లలో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి మాత్రమే గమనించినా, సుమారు 50 శాతం వరకు పెరుగుదల చోటుచేసుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితులు, ద్రవ్యోల్బణం, జియోపాలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలే బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం పసిడి ధరలు తగ్గడానికి డాలర్ విలువ పెరగడమే ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్పింగ్ల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లలో పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుంచి ఉపసంహరించి స్టాక్ మార్కెట్ల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. దీనివల్ల బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇక వెండి ధర కూడా ఇదే ధోరణిలో క్షీణిస్తోంది. ఒక దశలో కిలోకు రూ.2 లక్షల వరకు వెళ్లిన వెండి ప్రస్తుతం రూ.1.52 లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మార్కెట్లో టెక్నికల్ కరెక్షన్ కారణంగా వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
