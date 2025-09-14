Gold Rate Today: బంగారం ధరలకు రెక్కలు.. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Silver Price Today India: భారత మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ ఆదివారం నాటికి 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,13,200కు చేరుకోగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,04,140 పలుకుతోంది. మరోవైపు వెండి ధర కూడా భారీ ఎగబాకింది. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,31,600గా నమోదైంది. బంగారం ధరలు గత వారం రోజులుగా దాదాపు ప్రతి రోజు వెయ్యి రూపాయల చొప్పున పెరుగుతున్నాయి.
ఈ పెరుగుదలకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చిత పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ బలహీనత, స్టాక్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న నెగెటివిటీ వంటివి ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికాలో తాజాగా వచ్చిన జాబ్స్ డేటా బలహీనంగా ఉండటంతో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను సేఫ్ ఆస్తుల వైపు తరలిస్తారు. అందుకే బంగారం ధరలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి.
అయితే, ఈ పెరుగుదల వినియోగదారులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతోంది. పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం సాధారణ ప్రజలకు కష్టంగా మారింది. పండుగ సీజన్ ఉన్నప్పటికీ నగల దుకాణాల్లో సేల్స్ తగ్గిపోయాయని జ్యువెలరీ వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఒక గ్రాము తేడా వచ్చినా పెద్ద మొత్తంలో నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి, బంగారం కొనుగోలు సమయంలో వినియోగదారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొనుగోలు చేసే ఆభరణాలు తప్పనిసరిగా BIS హాల్మార్క్ కలిగి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి.
బంగారం మాత్రమే కాకుండా వెండి ధరలు కూడా చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 1.31 లక్షలు దాటింది. దీని వలన వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టే వారి సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. పరిశ్రమల డిమాండ్తో పాటు ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి కూడా వెండి ధరలను ఎగబాకేలా చేస్తోంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బంగారం ధరలు పెరిగినా దీర్ఘకాలంలో ఇది సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా కొనసాగుతుంది. పండుగలు, వివాహాలు దగ్గరపడుతున్నందున బంగారం డిమాండ్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే వెండి కూడా పెట్టుబడిదారులకు కొత్త అవకాశంగా మారింది. మొత్తంగా, ప్రస్తుత పరిస్థితులు బంగారం, వెండి మార్కెట్లో కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి.
