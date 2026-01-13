English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో పసిడి ప్రియులకు నిద్రలేని రాత్రులు.. జనవరి 13వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: జనవరి 13న బంగారం, వెండి ధరలు దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. గ్లోబల్ అనిశ్చితులు, యూఎస్ రాజకీయ పరిణామాల కారణంగా పెట్టుబడిదారులు సేఫ్ హెవెన్ ఆస్తులవైపు మొగ్గు చూపడంతో ధరలు భారీగా పెరిగాయి.

Gold Rate Today: జనవరి 13వ తేదీ మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,45,200గా నమోదైంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,30,700కు చేరుకుంది. వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగి, కిలో వెండి రూ.2,66,903గా కొనసాగుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు ధరలు గణనీయంగా పెరగడం గమనార్హం.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి చరిత్రాత్మక రికార్డులను నమోదు చేశాయి. తొలిసారిగా బంగారం ఒక ఔన్స్ ధర 4,600 డాలర్లను దాటి ముందుకు సాగింది. అలాగే వెండి ధర కూడా ఒక ఔన్స్‌కు 85 డాలర్ల స్థాయిని దాటి ఆల్‌టైమ్ హైని తాకింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడం ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.

ఇటీవల అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ జెరోం పావెల్‌పై క్రిమినల్ విచారణకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం వల్ల ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వతంత్రతపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో యూఎస్ మార్కెట్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. డౌజోన్స్ సూచీ ఒక దశలో భారీ నష్టాలను చవిచూసినా, చివరకు పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లతో మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగిశాయి.

Also Read: Switzerland VS Indian Rupee: మన బడాబాబులు డబ్బులు దాచుకునే దేశంలో.. భారత కరెన్సీ విలువ ఎంతో తెలుసా? అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!!

అయితే ఈ పరిస్థితులన్నీ బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి. జనవరి మొదటి తేదీ నుంచి ఇప్పటివరకు బంగారం ధర దాదాపు రూ.15 వేల వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరలు ఇంతగా పెరగడంతో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గాయి. అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు తప్ప సాధారణ వినియోగదారులు నగలు కొనుగోలు చేయడం లేదని జువెలరీ వ్యాపారులు అంటున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌పై అమెరికా సైనిక చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలపై సంకేతాలు వెలువడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు కొనసాగితే బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ మరింత పెరిగి ధరలు ఇంకా ఎగబాకే అవకాశం ఉందని వారు భావిస్తున్నారు.

Also Read:  Gold Reserves: ఈ 4 జిల్లాల్లో బంగారు నిధి.. అక్కడికి వెళ్తే మీ పంట పండినట్లే..కావల్సినంత తవ్వుకోవచ్చు..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

 

