Gold Rate Today: ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో పసిడి ప్రియులకు నిద్రలేని రాత్రులు.. జనవరి 13వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: జనవరి 13వ తేదీ మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,45,200గా నమోదైంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,30,700కు చేరుకుంది. వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగి, కిలో వెండి రూ.2,66,903గా కొనసాగుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు ధరలు గణనీయంగా పెరగడం గమనార్హం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి చరిత్రాత్మక రికార్డులను నమోదు చేశాయి. తొలిసారిగా బంగారం ఒక ఔన్స్ ధర 4,600 డాలర్లను దాటి ముందుకు సాగింది. అలాగే వెండి ధర కూడా ఒక ఔన్స్కు 85 డాలర్ల స్థాయిని దాటి ఆల్టైమ్ హైని తాకింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడం ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.
ఇటీవల అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ జెరోం పావెల్పై క్రిమినల్ విచారణకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం వల్ల ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వతంత్రతపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో యూఎస్ మార్కెట్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. డౌజోన్స్ సూచీ ఒక దశలో భారీ నష్టాలను చవిచూసినా, చివరకు పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లతో మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగిశాయి.
అయితే ఈ పరిస్థితులన్నీ బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి. జనవరి మొదటి తేదీ నుంచి ఇప్పటివరకు బంగారం ధర దాదాపు రూ.15 వేల వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరలు ఇంతగా పెరగడంతో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గాయి. అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు తప్ప సాధారణ వినియోగదారులు నగలు కొనుగోలు చేయడం లేదని జువెలరీ వ్యాపారులు అంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలపై సంకేతాలు వెలువడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు కొనసాగితే బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ మరింత పెరిగి ధరలు ఇంకా ఎగబాకే అవకాశం ఉందని వారు భావిస్తున్నారు.
