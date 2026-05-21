/Gold Rate Today: నేడు మే 21వ తేదీ గురువారం.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నడుమ బంగారం ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,300 పెరిగి రూ. 1,64,900 కు చేరింది. అదే సమయంలో, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం 0.02శాతం లేదా రూ. 36 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,042 కు చేరింది.
గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,006 వద్ద ముగిసింది. జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకోవడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $4,483.54 కు చేరింది. కాగా, గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,500 గా ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం, గురువారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,58,555 కి చేరుకుంది.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,300 పెరిగి రూ. 1.64 లక్షలకు చేరింది. స్థానిక మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,300 పెరిగి రూ. 1,64,900కు చేరింది. ఇది మంగళవారం నాటి ముగింపు ధర అయిన 10 గ్రాములకు రూ. 1,63,600 కన్నా ఎక్కువ. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు $ 4,483.54 వద్ద స్వల్పంగా అధికంగా ట్రేడవుతోంది.
స్పాట్ డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటంతో, స్పెక్యులేటర్లు తమ డీల్ పరిమాణాలను తగ్గించుకున్నారు. దీని కారణంగా బుధవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 614 మేర తగ్గి రూ. 1,58,466 కు పడిపోయింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 614 లేదా 0.39 శాతం తగ్గి రూ. 1,58,466 కు చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ధర 0.17 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $ 4,475.04 కు చేరింది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న బలహీన ధోరణి కారణంగానే బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధరలు పడిపోయాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు తెలిపారు.
అమెరికా బాండ్ల రాబడులు పెరిగినప్పటికీ, డాలర్ బలపడినప్పటికీ, విలువైన లోహాలలో కొత్తగా కొనుగోళ్లు జరగడం దేశీయ బంగారం ధరలకు మద్దతునిచ్చాయని బులియన్ వ్యాపారులు తెలిపారు. బాండ్ మార్కెట్లో ఇటీవలి అమ్మకాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో విలువైన లోహాలకు కొంత మద్దతు లభించడంతో బుధవారం స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు పెరిగాయని బ్రోకరేజ్ సంస్థ కోటక్ నియో తెలిపింది. అయితే, అధిక అమెరికా బాండ్ల రాబడులు, బలపడిన డాలర్ ధరల పెరుగుదలను పరిమితం చేశాయి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ, హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడంలో జాప్యంపై మార్కెట్ భాగస్వాములు దృష్టి సారించారని ఆ సంస్థ పేర్కొంది. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను, కఠినమైన ద్రవ్య విధానంపై అంచనాలను నిరంతరం బలపరుస్తున్నాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
