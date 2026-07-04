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అమెరికా-చైనా మైండ్ గేమ్.. 2లక్షలకు చేరువలో బంగారం ధర.. జూలై 4వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అమెరికా ఉద్యోగాల గణాంకాలు ఆశించినమేర లేకపోవడం, ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్ల కోతపై అంచనాలు తగ్గడం.. ఫలితంగా బంగారం,వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. అటు చైనా కూడా తన బంగారం కొనుగోళ్లను పెంచుకుంటోంది. ఈ రెండు దేశాల మైండ్ గేమ్ కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు దూకుడుమీదున్నాయి. నేడు జులై 4వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:08 AM IST
అమెరికా-చైనా మైండ్ గేమ్.. 2లక్షలకు చేరువలో బంగారం ధర.. జూలై 4వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అమెరికా-చైనా మైండ్ గేమ్.. 2లక్షలకు చేరువలో బంగారం ధర.. జూలై 4వ తేదీ ధరలివే..!!
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