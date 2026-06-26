/Gold Rate Today: 10గ్రాముల బంగారం రూ. 43,000 వేలు డౌన్.. జూన్ 26వ తేదీ శుక్రవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం.. 99.9 శాతం స్వచ్ఛత బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,300 కు తగ్గింది. ఇది 3 నెలల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుందని చెప్పాలి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 0.05శాతం అంటే రూ. 73 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 143200 కు చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ లో 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,127 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు బులియన్స్ ప్రకారం ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,550 కు చేరుకుంది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం.. శుక్రవారం ఉదయం వరకు ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 139873 కు చేరుకుంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం.. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,40,280కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $ 3,978.06కి పడిపోయింది.
24 క్యారెట్ల బంగారం (999): 10 గ్రాములకు రూ. 139873
23 క్యారెట్ల (995) బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 139,313
22 క్యారెట్ల (916) బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 128,124
18 క్యారెట్ల బంగారం (750): 10 గ్రాములకు రూ. 104905
14 క్యారెట్ల (585) బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 81,826
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గడం, డాలర్ బలపడటం వంటివి విలువైన లోహాలపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని బలహీనపరిచి, ధరలు నిరంతరం పడిపోయేలా చేశాయి. బంగారం ధరలు వరుసగా 3వ రోజు కూడా తగ్గాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 2,800 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,300 వద్ద మూడు నెలల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. గత సెషన్లో దీని ధర రూ. 1,48,100గా ఉంది. ఈ బలహీనత విదేశీ మార్కెట్లలో కూడా కనిపించింది. అక్కడ స్పాట్ గోల్డ్ ధర, నవంబర్ 2025 తర్వాత తొలిసారిగా ఔన్సుకు $4,000 కీలక స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది. బంగారం ధరలు $21.15 లేదా 0.53 శాతం తగ్గి, ఔన్సుకు $3,978.06 వద్దకు చేరాయి. గత ఏడాది నవంబర్ 6న కూడా ధరలు ఇదే స్థాయిలో ఉన్నాయి, అప్పుడు ఔన్సుకు $3,977.15 వద్ద ముగిసింది.
గురువారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా మెరుగుపడ్డాయి. 10 గ్రాములకు రూ. 405 పెరిగి రూ. 1.41 లక్షలకు చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఆగస్టు డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర పది గ్రాములకు రూ. 405, అంటే 0.29 శాతం పెరిగి రూ. 1,41,675కు చేరింది. ఈ మెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, బంగారం ధరలు ఆరు నెలల కనిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉన్నాయి. గత సెషన్లో, ఇది రూ. 5,259, అంటే 3.6 శాతం తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,41,270 వద్ద ముగిసింది. బంగారం చివరిసారిగా డిసెంబర్ 16, 2025న ఈ స్థాయిలను తాకింది, అప్పుడు MCXలో దాని ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,41,600గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు $11.30, అంటే 0.28 శాతం తగ్గి $3,997.50కి చేరాయి. ఎనిమిది నెలలకు పైగా కాలంలో తొలిసారిగా ఇది కీలకమైన ఔన్సుకు $4,000 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది.
పెట్టుబడిదారులు విలువైన లోహాల కంటే డాలర్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటంతో, వాటి ధరలు భారీగా పడిపోయాయని నిపుణులు అంటున్నారు. బలమైన డాలర్, అధిక వడ్డీ రేట్లు దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగే అవకాశం విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడిని కొనసాగించడంతో గురువారం దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు పడిపోయాయని చెబుతున్నారు.
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