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  • /Gold Rate Today: 10గ్రాముల బంగారం రూ. 43,000 వేలు డౌన్.. జూన్ 26వ తేదీ శుక్రవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే..!!

Gold Rate Today: 10గ్రాముల బంగారం రూ. 43,000 వేలు డౌన్.. జూన్ 26వ తేదీ శుక్రవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే..!!

Gold Rate Today: పసిడి ధరలు పతనం అవుతున్నాయి. నేడు జూన్ 26వ తేదీ శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,40, 300 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాములు గోల్డ్ రేట్ 1,28, 450 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,22,000 పలుకుతుంది. పసిడి ధరలు గడిచిన వారం రోజులుగా భారీగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:16 AM IST
Gold Rate Today: 10గ్రాముల బంగారం రూ. 43,000 వేలు డౌన్.. జూన్ 26వ తేదీ శుక్రవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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