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ఆషాఢంలో భారీగా తగ్గిన బంగారం...మరి శ్రావణ మాసంలో పసిడి ధరల పరిస్థితి ఏంటి?... పెరుగుతుందా..? లేక తగ్గుతుందా..?

Gold Rate: గడిచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధరలు దాదాపు 4వేల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే సరిగ్గా వారం రోజుల క్రితం అంటే జూలై 11వ తేదీన బంగారం ధర 1.44 లక్షల రూపాయల వద్ద ఉంది. సరిగ్గా వారం తర్వాత చూస్తే 4000 రూపాయలు తగ్గి ప్రస్తుతం బంగారం ధర 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాములకు గాను 1.40 లక్షల రూపాయల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు గమనించవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:19 PM IST
ఆషాఢంలో భారీగా తగ్గిన బంగారం...మరి శ్రావణ మాసంలో పసిడి ధరల పరిస్థితి ఏంటి?... పెరుగుతుందా..? లేక తగ్గుతుందా..?
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆషాఢంలో భారీగా తగ్గిన బంగారం...మరి శ్రావణ మాసంలో పసిడి ధరల పరిస్థితి ఏంటి?... పెరుగుతుందా..? లేక తగ్గుతుందా..?
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