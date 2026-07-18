/ఆషాఢంలో భారీగా తగ్గిన బంగారం...మరి శ్రావణ మాసంలో పసిడి ధరల పరిస్థితి ఏంటి?... పెరుగుతుందా..? లేక తగ్గుతుందా..?

Gold Rate: బంగారం ధర... ఆషాడం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి తగ్గుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా ఆషాడ మాసంలో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతూ ఉంటాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆషాడ మాసం ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. గడిచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధరలు దాదాపు 4వేల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే సరిగ్గా వారం రోజుల క్రితం అంటే జూలై 11వ తేదీన బంగారం ధర 1.44 లక్షల రూపాయల వద్ద ఉంది. సరిగ్గా వారం తర్వాత చూస్తే 4000 రూపాయలు తగ్గి ప్రస్తుతం బంగారం ధర 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాములకు గాను 1.40 లక్షల రూపాయల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది ఒక రకంగా ఉత్సాహం కలిగించే వార్త అని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి పరిణామాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్న సంగతి తెలిసిందే.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు బంగారం ధరలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీరేట్లు పెంచుతుంది అనే వార్త బంగారం ధరలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తోంది. పసిడి ధరలు ఒకవేళ అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు గనుక వడ్డీరేట్లను పెంచినట్లయితే బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గోల్డ్ మాన్ సాక్స్ సంస్థ సైతం ఇదే నివేదికలో పేర్కొంది. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా ఇది ఒక కారణం కాగా, మరొక కారణం విషయానికి వచ్చినట్లయితే, దేశీయంగా కూడా ఆషాడ మాసంలో బంగారం సేల్స్ తగ్గడం వల్ల ధరలు తగ్గి వస్తాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆషాడ మాసంలో పెళ్లిళ్ల ముహూర్తాలు ఉండవు.. అలాగే ఇతర శుభకార్యాలను కూడా ఆషాడమాసంలో చేసుకోరు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పసిడి ఆభరణాల దుకాణాల వారు తమ సేల్స్ పెంచుకునేందుకు మేకింగ్ చార్జెస్ లో డిస్కౌంట్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని బంగారు ఆభరణాల ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
బంగారు ఆభరణాల ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాల షాపింగ్ చేసే వారి సంఖ్య కూడా షాపుల వల్ల యజమానులు చెబుతున్నారు. తగ్గుతున్న ధరలతో పాటు డిమాండ్ కూడా తగ్గడం ఒక సానుకూల అంశంగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. బంగారం ఆభరణాల ధరలు తగ్గడం వల్ల సేల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు బంగారం ధరలు గత ఏడాదితో పోల్చి చూస్తే ఇప్పటికి కూడా దాదాపు 50 శాతం వరకు అధికంగా ఉన్నాయి అని చెప్పవచ్చు.
అయితే ఆల్ టైం రికార్డ్ తో పోల్చి చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా బంగారం ధర దాదాపు 40 వేల రూపాయలు తగ్గింది. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో బంగారం ధర ఏకంగా 1.83 లక్షల రూపాయల వరకు వెళ్ళింది. శ్రావణమాసం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆగస్టు నెల సెప్టెంబర్ నెలలో బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ నెలలోనే ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ వడ్డీ రేటులను కనుక పెంచినట్లయితే బంగారం ధర భారీగా తగ్గవచ్చు. అలాగే డాలర్ విలువ గనుక బలపడినట్లైతే బంగారం ధర మళ్ళీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు.
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