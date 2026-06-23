/Gold Rate: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్.. 2 తులాల నెక్లెస్ ధర ఎంతో తెలుసా?

Gold Rate: బంగారం అనగానే టక్కున గుర్తుకు వచ్చే పేరు భారత్. పెళ్లిళ్లు, పండగలు,శుభకార్యాలు ఏవైనా సరే బంగారం కొనాల్సిందే. ఇక భారతీయ మహిళలకు బంగారం అంటే ఎంత ఇష్టమో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. తులం బంగారం కొనాలంటే లక్షన్నర ఖర్చు చేయాల్సిందే. ఇది సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలు కాస్త ఆందోళనకరమైన విషయమే. అయినప్పటికీ భారత్ కంటే బంగారం చాలా తక్కువ ధరలకే లభించే దేశాలు ఉన్నాయని తెలుసా. 2 తులాల నెక్లెస్ చేయించుకోవాలంటే అక్కడ ఎంత ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. తెలుసుకుందాం.
భారత్ లో 2 తులాల బంగారు నెక్లెస్ చేయించుకోవాలంటే దాదాపు మూడున్నర లక్షలు అవుతుంది. అందులో ట్యాక్సులు, జీఎస్టీలు, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఇవన్నీ కలిపితే ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే తక్కువ ధరకే బంగారం అనగానే హాంగ్ కాంగ్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. బంగారం కొనేందుకు ఈ దేశం అత్యంత సురక్షితమైందిగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బంగారు దిగుమతులపై వ్యాట్ లేదు. పన్ను రహితం కావడం వల్ల బంగారం ధర తక్కువగా ఉంటుంది. మీరు హాంగ్ కాంగ్ వెళ్లి 2 తులాల బంగారు నెక్లెస్ చేయించుకుంటే.. లేదా కొనుగోలు చేస్తే.. మేకింగ్ ఛార్జీలతో కలిసి సుమారు 315,000 అవుతుంది. అంటే భారత్ కు హాంగ్ కాంగ్ కు దాదాపు 50వేల వరకు తేడా ఉంటుంది.
మన పొరుగుదేశమైన భూటాన్ లో కూడా తక్కువ ధరకే బంగారం లభిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి అదనపు పన్నులు ఉండవు. భూటాన్ లో భారత రూపాయి, న్గుల్ట్రమ్ అనే భూటానీస్ కరెన్సీ విలువలు సమానంగా ఉంటాయి. అందుకే అక్కడి నుంచి బంగారం కొనడం భారతీయులకు బెనిఫిట్ అని చెప్పాలి. మీరు భూటాన్ లో 2 తులాల బంగారు నెక్లెస్ కొనాలంటే మేకింగ్ ఛార్జీలతో కలిపి సుమారు 2,95,000 అవుతుంది. అంటే భారత్ కు, భూటాన్ కు దాదాపు 50వేల నుంచి 60వేల తేడా ఉంటుంది.
ఇక దుబాయ్ గురించి తెలిసిందే. తక్కువ ధరకు బంగారం అనగానే దుబాయ్ అని చెబుతుంటారు. దుబాయ్ లో బంగారంపై కేవలం 5శాతం మాత్రమే వ్యాట్ విధిస్తారు. పర్యాటకులు టూరిస్ట్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ ద్వారా ఎయిర్ పోర్టుల్లో దీన్నితిరిగి పొందవచ్చు. డీరా గోల్డ్ సౌక్ వంటి దుబాయ్ లో ప్రధాన మార్కెట్లలో భారీ పోటీ కారణంగా మేకింగ్ ఛార్జీల విషయంలో చాలా వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. దుబాయ్ లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ఆధారంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, ట్యాక్సులతో కలిపి 2 తులాల బంగారు నెక్లెస్ ధర సుమారు రూ. 2,90,000 నుంచి , 3,20,000 వరకు ఉంటుంది. అంటే భారత్ కు దుబాయ్ కు దాదాపు 25వేల నుంచి 30వేల వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
అయితే విదేశీ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. అక్కడి నుంచి కొనుగోలు చేసి భారత్ కు తీసుకువచ్చేందుకు కచ్చితంగా చట్టపరమైన నిబంధనలు తెలుసుకోవాలి. భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం.. విదేశాల నుంచి భారత్ కు పరిమితంగానే తీసుకురావాలి. పురుషులు 20గ్రాముల వరకు ఎలాంటి ట్యాక్సులు లేకుండా తీసుకురావచ్చు. ఇక మహిళలు అయితే 40 గ్రాముల వరకు ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా తీసుకువచ్చేందుకు పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఈ పరిమితి దాటితే ఎయిర్ పోర్టులో కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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