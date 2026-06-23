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Gold Rate: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్.. 2 తులాల నెక్లెస్ ధర ఎంతో తెలుసా?

Gold Rate: భారత్ కు బంగారానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఈ రెండింటిని విడదీయడం అంత ఈజీ కాదు. భారతీయ మహిళలు బంగారం ధర ధరించడం తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం. అందుకే ఏ చిన్న శుభకార్యమైనా.. చేతిలో పది రూపాయలు ఉన్నా బంగారం కొనేస్తుంటారు. అయితే బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. సామాన్యులు  కొనలేనంతగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో  ఈ దేశంలో బంగారం ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ 2 తులాల నెక్లెస్ కొనాలంటే ఎంత చెల్లించాలో తెలుసా?

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:39 AM IST
Gold Rate: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్.. 2 తులాల నెక్లెస్ ధర ఎంతో తెలుసా?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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