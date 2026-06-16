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Gold Rate: ఆషాఢంలో బంగారం ధర తగ్గుతుందా..? లేక పెరుగుతుందా..?. పసిడి ప్రియులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి..?

Gold Rate: మరో నెల రోజుల్లో ఆషాడమాసం ప్రారంభం కానుంది. ఆషాడం వచ్చిందంటే చాలు చాలామంది బంగారం ధర తగ్గుతుందని భావిస్తారు. ఎందుకంటే పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముగియడంతో నెల రోజుల పాటు పెళ్ళిళ్ళు కూడా లేకపోవడంతో బంగారం గిరాకీ తగ్గి ధరలు తగ్గుతాయని గతంలో చాలామంది భావించేవారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉంటాయని ఆషాడంలో బంగారం షాపింగ్ చేసే వారు కూడా భారీగా ఉంటారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:27 AM IST
Gold Rate: ఆషాఢంలో బంగారం ధర తగ్గుతుందా..? లేక పెరుగుతుందా..?. పసిడి ప్రియులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి..?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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