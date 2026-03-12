Gold Rate Huge Drop: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులంపై రూ.1,090..కేజీ వెండిపై రూ.10వేలు తగ్గింపు.!!

Gold Rate Huge Drop: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు కాస్త వెనక్కి తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించినట్టైంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, వేడుకల సీజన్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ తగ్గుదల కొంతవరకు అనుకూలంగా మారింది. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,090 మేర తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,62,220 వద్ద నిలిచింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.1,000 తగ్గి రూ.1,48,700కు చేరింది.
బంగారం ధరలతో పాటు వెండి ధరల్లో కూడా భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. ఒకేరోజులో వెండి ధర కిలోకు దాదాపు రూ.10,000 మేర పడిపోయింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోకు రూ.2,90,000గా కొనసాగుతోంది. ఇటీవల వరకు వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరగడంతో కొనుగోలుదారులు కొంత వెనుకంజ వేయగా, తాజా తగ్గుదలతో మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగే అవకాశముందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ సంకేతాలు, డాలర్ మారకం విలువ, పెట్టుబడిదారుల ధోరణి వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి ధరల మార్పులకు ప్రధాన కారణాలుగా ఉంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరలు మారినప్పుడు భారతదేశంలో కూడా వాటి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో స్థానిక డిమాండ్, దిగుమతుల వ్యయం వంటి అంశాలు కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కనిపిస్తున్న ఈ ధరలు సాధారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా దాదాపు అదే స్థాయిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు ఎక్కువగా ఇదే రీతిలో కొనసాగుతాయని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరల్లో వచ్చిన తగ్గుదల మార్కెట్లో కొంత చురుకుదనాన్ని తీసుకురావొచ్చు. ధరలు తగ్గినప్పుడు వినియోగదారులు కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయన్నదానిపై రాబోయే రోజుల్లో ఈ విలువైన లోహాల ధరలు మళ్లీ పెరగవచ్చని లేదా మరింత తగ్గవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
