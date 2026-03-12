English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Huge Drop: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులంపై రూ.1,090..కేజీ వెండిపై రూ.10వేలు తగ్గింపు.!!

Gold Rate Huge Drop: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు   కాస్త వెనక్కి తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించినట్టైంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, వేడుకల సీజన్‌లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ తగ్గుదల కొంతవరకు అనుకూలంగా మారింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 12, 2026, 01:41 PM IST

Gold Rate Huge Drop: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు   కాస్త వెనక్కి తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించినట్టైంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, వేడుకల సీజన్‌లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ తగ్గుదల కొంతవరకు అనుకూలంగా మారింది.  హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,090 మేర తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,62,220 వద్ద నిలిచింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది.  22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.1,000 తగ్గి రూ.1,48,700కు చేరింది.

బంగారం ధరలతో పాటు వెండి ధరల్లో కూడా భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. ఒకేరోజులో వెండి ధర కిలోకు దాదాపు రూ.10,000 మేర పడిపోయింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో వెండి ధర కిలోకు రూ.2,90,000గా కొనసాగుతోంది. ఇటీవల వరకు వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరగడంతో కొనుగోలుదారులు కొంత వెనుకంజ వేయగా, తాజా తగ్గుదలతో మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగే అవకాశముందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Induction Cooktop: సిలిండర్ కొరత ఎఫెక్ట్.. దుమ్ము రేపుతోన్న ఇండక్షన్ స్టవ్ అమ్మకాలు..!!   

బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ సంకేతాలు, డాలర్ మారకం విలువ, పెట్టుబడిదారుల ధోరణి వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి ధరల మార్పులకు ప్రధాన కారణాలుగా ఉంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్‌లో ధరలు మారినప్పుడు భారతదేశంలో కూడా వాటి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో స్థానిక డిమాండ్, దిగుమతుల వ్యయం వంటి అంశాలు కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి.

Also Read: Modi Govt: మోదీ ఒకే ఒక ప్రకటన.. తుఫాన్ లా చెలరేగిన ఈ కంపెనీల షేర్లు..!! 

హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో కనిపిస్తున్న ఈ ధరలు సాధారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా దాదాపు అదే స్థాయిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు ఎక్కువగా ఇదే రీతిలో కొనసాగుతాయని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరల్లో వచ్చిన తగ్గుదల మార్కెట్‌లో కొంత చురుకుదనాన్ని తీసుకురావొచ్చు. ధరలు తగ్గినప్పుడు వినియోగదారులు కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయన్నదానిపై రాబోయే రోజుల్లో ఈ విలువైన లోహాల ధరలు మళ్లీ పెరగవచ్చని లేదా మరింత తగ్గవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

 

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

