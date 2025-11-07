English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold Mining: అత్యంత స్వచ్ఛమైన బంగారం ఎక్కడ అమ్ముతారో తెలుసా? అందుకే దీనికి అంత డిమాండ్!

Gold Mining: అత్యంత స్వచ్ఛమైన బంగారం ఎక్కడ అమ్ముతారో తెలుసా? అందుకే దీనికి అంత డిమాండ్!

Gold Refining Countries: 100% స్వచ్ఛమైన బంగారం ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకదు. బంగారం సహజంగా మృదువుగా ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఇంత అధిక నాణ్యత గల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే, ప్రాసెస్ చేసే దేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 7, 2025, 01:49 PM IST

Trending Photos

Wedding Dates: మరోసారి మోగనున్న పెళ్లి బాజాలు.. నవంబర్, డిసెంబర్‌లలో శుభమూహూర్తాలు ఇవే.!.
6
Wedding Dates
Wedding Dates: మరోసారి మోగనున్న పెళ్లి బాజాలు.. నవంబర్, డిసెంబర్‌లలో శుభమూహూర్తాలు ఇవే.!.
Business Ideas: రైతుల గల్లపెట్టె నింపే పంటలు.. కేవలం 60 రోజుల్లో బంపర్ ఆదాయం.. చిన్న రైతులకు పెద్ద లాభం..!!
5
Different types of crops in the same season
Business Ideas: రైతుల గల్లపెట్టె నింపే పంటలు.. కేవలం 60 రోజుల్లో బంపర్ ఆదాయం.. చిన్న రైతులకు పెద్ద లాభం..!!
Harmanpreet Kaur: టీమిండియా మహిళా క్రికెట్‌లో రచ్చ.. కెప్టెన్సీ నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్ తప్పుకోవాలని డిమాండ్స్..!
5
Smriti Mandhana
Harmanpreet Kaur: టీమిండియా మహిళా క్రికెట్‌లో రచ్చ.. కెప్టెన్సీ నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్ తప్పుకోవాలని డిమాండ్స్..!
Old 5 Rs Notes: ట్రాక్టర్ బొమ్మ పాత రూ.5 నోట్లతో.. రూ.32 లక్షలు సంపాదించవచ్చు!
8
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: ట్రాక్టర్ బొమ్మ పాత రూ.5 నోట్లతో.. రూ.32 లక్షలు సంపాదించవచ్చు!
Gold Mining: అత్యంత స్వచ్ఛమైన బంగారం ఎక్కడ అమ్ముతారో తెలుసా? అందుకే దీనికి అంత డిమాండ్!

Gold Refining Countries: 100% స్వచ్ఛమైన బంగారం ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకదు. బంగారం సహజంగా మృదువుగా ఉంటుంది. చాలా ఖచ్చితత్వంతో ప్రాసెస్ చేయాలి. కాబట్టి సంపూర్ణ స్వచ్ఛతను సాధించడం అసాధ్యం. ఇప్పటివరకు చేరుకున్న అత్యధిక స్థాయి 999.99, అంటే 99.999% స్వచ్ఛమైనది. ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఇంత అధిక నాణ్యత గల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే, ప్రాసెస్ చేసే దేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

చైనా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తిదారు. అధునాతన మైనింగ్ టెక్నాలజీ, కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణతో, డ్రాగన్ కంట్రీ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. చైనాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ శుద్ధి కర్మాగారాలు అధిక నాణ్యత గల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంపై దృష్టి పెడతాయి. ఈ బంగారం ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. పరిమాణం పరంగా చైనా అతిపెద్ద బంగారు మార్కెట్ మాత్రమే కాదు, ప్రీమియం నాణ్యత వైపు కూడా కదులుతోంది.

Also REad: AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారు ధరలు..గోల్డ్ మైన్‌లో ...

స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన బంగారు శుద్ధి కర్మాగారం. ఇక్కడి బంగారం 99.99% స్వచ్ఛమైనది. ఆ దేశం తన సొంత బంగారాన్ని తవ్వుకోకపోయినా, ప్రపంచ శుద్ధిలో ఇది ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. స్విస్ శుద్ధి కర్మాగారాలు బంగారు కడ్డీలు, వెండిని అత్యున్నత పారిశ్రామిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ప్రాసెస్ చేసి ఎగుమతి చేస్తాయి. అవి స్వచ్ఛత, శ్రేష్ఠతలో బెంచ్‌మార్క్‌ను నిర్దేశిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు నాణ్యత, విశ్వసనీయతకు స్విస్ బంగారాన్ని ఉత్తమ ఎంపికగా భావిస్తారు. కేంద్ర బ్యాంకులు కూడా దీనిని ఇష్టపడతాయి.

ఆస్ట్రేలియా బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది పరిమాణం, నాణ్యత రెండింటిలోనూ ముందంజలో ఉంటుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన శుద్ధి కర్మాగారం పెర్త్ మింట్‌కు నిలయం, ఇది స్వచ్ఛత, నైతిక సోర్సింగ్ ప్రమాణాల పరంగా దాని తరగతిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. పెట్టుబడిదారులు అధునాతన మైనింగ్, శుద్ధి సాంకేతికతతో శుద్ధి చేయబడిన ఆస్ట్రేలియన్ బంగారు కడ్డీలు, నాణేలను విశ్వసిస్తారు.

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు ఉత్పత్తిదారు యునైటెడ్ స్టేట్స్. దాని బంగారం యొక్క స్వచ్ఛత ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తించబడింది. US మింట్ ప్రభుత్వ మద్దతుగల వెండి, నాణేలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

కెనడాలోని పశ్చిమ ప్రావిన్సులు అత్యధిక బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది అధిక నాణ్యత గల బంగారానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి రాయల్ కెనడియన్ మింట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన, అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న వెండిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బంగారం 99.99% స్వచ్ఛతను సాధిస్తుంది. ప్రభుత్వ నిబంధనలు, పారదర్శకత, బాధ్యతాయుతమైన మైనింగ్ కెనడియన్ బంగారాన్ని ప్రపంచ మార్కెట్లలో ప్రజాదరణ పొందేలా చేశాయి.

రష్యా ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి బంగారు ఉత్పత్తిదారులలో ఒకటి. సైబీరియా దూర ప్రాచ్యాలలో బంగారు మైనింగ్ కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. రష్యన్ బంగారం దాని స్థిరమైన సరఫరా, అధునాతన శుద్ధి ప్రక్రియ కారణంగా ప్రజాదరణ పొందింది. దాని శుద్ధి కర్మాగారాలు, మింట్‌లు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ప్రపంచ బంగారం సరఫరా, డిమాండ్‌ను సమతుల్యం చేయడంలో రష్యన్ ఎగుమతులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

Also REad: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..డబుల్ శాలరీ, డబుల్ అలవెన్స్‌లు..దెబ్బకి అప్పుల బాధ తీరిపోతుంది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Gold miningGold Refining Countriesgold producing countriesPurest goldGlobal gold producers

Trending News