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Gold Reserves: ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశం ఏది? భారత్ స్థానం ఎంత?

Gold Reserves: ప్రపంచ ర్యాగింగ్స్ లో  భారతదేశం ఒక కీలకమైన ప్లేయర్  గా అవతరించింది. ప్రస్తుతం భారత సెంట్రల్ బ్యాంకు వద్ద 876.2 టన్నుల బంగారం నిలువలు ఉన్నాయి. ఈ భారీ నిలువలతో భారత్ ప్రపంచంలోనే 8వ స్థానంలో నిలిచింది. అభివృద్ధి చెందిన  దేశాల కంటే భారత్ ముందంజలో ఉండడం విశేషం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:06 AM IST
Gold Reserves: ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశం ఏది? భారత్ స్థానం ఎంత?
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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