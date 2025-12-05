English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
Gold Scam: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తక్కువ ధరకు బంగారం అందిస్తామని నమ్మబలికి నకిలీ నగలు విక్రయించే ముఠాలు పెరుగుతున్నాయి. భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలతో మోసాలు కూడా పెరిగాయి. హాల్‌మార్క్ చెక్ చేయకుండా కొనుగోలు చేయొద్దని, గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకులు లేదా ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ ద్వారా మాత్రమే తాకట్టు పెట్టాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:22 PM IST

Gold Scam: తక్కువ ధరకే బంగారం.. తరుగు, మజూరీ లేదని ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తున్నారా? మాయ మాటలు విని మోసపోకండి.. ఈ విషయాలు గమనించండి..!!

Gold Scam: బంగారం ధరలు చరిత్రలో ఏనాడూ లేని విధంగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోలు, తాకట్టు వ్యవహారాల్లో మోసాలు అసాధారణంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా ఎన్నో సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తక్కువ ధరకే బంగారం అమ్ముతామని.. తరుగు, మజూరీ లేదంటూ మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. 

వారం రోజుల క్రితం తెలంగాణ భూపాలపల్లి జిల్లాలో జరిగిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.  బంగారు ఆభరణాలను అత్యవసరంగా తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తామని చెప్పిన ఒక ముఠా, కిరాణా వ్యాపారిని నమ్మించడంతో అతడు రూ. 10 లక్షలు చెల్లించి ఆ నగలను కొనుగోలు చేశాడు. తరువాత పరిశీలనలో అవి బంగారం కాకుండా నకిలీ మిశ్రమం అని బయటపడటంతో వ్యాపారి మోసపోయానని గుర్తించాడు. ఇదే తరహా విధానం జనగామ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే రిపీట్ అయ్యింది.  అక్కడ బాధితులు  పాతకాలపు బంగారు నగలు–నాణేలు దొరికాయి, తక్కువ ధరకు ఇస్తాం అని నమ్మబలికి లక్షల రూపాయలు కోల్పోయారు.

బంగారం ధరలు పెరగడంతో తాకట్టు వ్యాపారాల్లో కూడా అవకతవకలు ఆందోళనలు పెంచుతున్నాయి. కొందరు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ నిర్వాహకులు తాకట్టు మొత్తం వసూలు చేసిన తర్వాత కూడా బంగారాన్ని తిరిగి ఇవ్వకుండా గల్లంతవుతున్న కేసులు పోలీస్ స్టేషన్‌ల్లో పెరుగుతున్నాయి. భారీ మొత్తంలో బంగారం తమ వద్ద నిల్వ అయిన వెంటనే కార్యాలయాలు మూసేసి గుమ్మం దాటేసే ఘటనలు నమోదవుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

Also Read: Gold Mines: ఆ దేశంలో బంగారం గనుల విలవకు లేక్కే లేదు.. అయినా ఆకలి చావులు, కడు పేదరికం.. ఎందుకిలా?

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిపుణులు, పోలీసులు ముఖ్య సూచనలు జారీ చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత దుకాణాలు, అనుమతి లేని ఫైనాన్స్ సంస్థలు, రహస్యంగా సగం ధరకు బంగారం ఇస్తామనే హామీలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మకూడదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హాల్‌మార్క్ లేకుండా బంగారం కొనుగోలు చేయడం పూర్తిగా ప్రమాదకరమని చెబుతున్నారు. బంగారం తాకట్టు లేదా కొనుగోలు చేయాల్సివస్తే, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు లేదా విశ్వసనీయ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థలను మాత్రమే ఆశ్రయించడం సురక్షితమని నిపుణులు స్పష్టంగా పేర్కొంటున్నారు.అతి ఆకర్షణీయమైన ధరలు, త్వరితగతిన లావాదేవీల పేరుతో మోసాలు ఎక్కువవుతున్నందున, ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ఇప్పుడు అత్యంత అవసరమని చెబుతున్నారు. 

Also Read: Gold Rate 2026: బంగారం భవిష్యత్తు ఏంటో తేలిపోయింది.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కీలక ప్రకటన.. ఏం చెప్పిందో తెలుసా?

 

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

gold scamfake gold jewelleryTelangana gold fraudcheap gold offer fraudBhupalpally gold scam

