Gold Scam: తక్కువ ధరకే బంగారం.. తరుగు, మజూరీ లేదని ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తున్నారా? మాయ మాటలు విని మోసపోకండి.. ఈ విషయాలు గమనించండి..!!

Gold Scam: బంగారం ధరలు చరిత్రలో ఏనాడూ లేని విధంగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోలు, తాకట్టు వ్యవహారాల్లో మోసాలు అసాధారణంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా ఎన్నో సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తక్కువ ధరకే బంగారం అమ్ముతామని.. తరుగు, మజూరీ లేదంటూ మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
వారం రోజుల క్రితం తెలంగాణ భూపాలపల్లి జిల్లాలో జరిగిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. బంగారు ఆభరణాలను అత్యవసరంగా తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తామని చెప్పిన ఒక ముఠా, కిరాణా వ్యాపారిని నమ్మించడంతో అతడు రూ. 10 లక్షలు చెల్లించి ఆ నగలను కొనుగోలు చేశాడు. తరువాత పరిశీలనలో అవి బంగారం కాకుండా నకిలీ మిశ్రమం అని బయటపడటంతో వ్యాపారి మోసపోయానని గుర్తించాడు. ఇదే తరహా విధానం జనగామ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే రిపీట్ అయ్యింది. అక్కడ బాధితులు పాతకాలపు బంగారు నగలు–నాణేలు దొరికాయి, తక్కువ ధరకు ఇస్తాం అని నమ్మబలికి లక్షల రూపాయలు కోల్పోయారు.
బంగారం ధరలు పెరగడంతో తాకట్టు వ్యాపారాల్లో కూడా అవకతవకలు ఆందోళనలు పెంచుతున్నాయి. కొందరు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ నిర్వాహకులు తాకట్టు మొత్తం వసూలు చేసిన తర్వాత కూడా బంగారాన్ని తిరిగి ఇవ్వకుండా గల్లంతవుతున్న కేసులు పోలీస్ స్టేషన్ల్లో పెరుగుతున్నాయి. భారీ మొత్తంలో బంగారం తమ వద్ద నిల్వ అయిన వెంటనే కార్యాలయాలు మూసేసి గుమ్మం దాటేసే ఘటనలు నమోదవుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
Also Read: Gold Mines: ఆ దేశంలో బంగారం గనుల విలవకు లేక్కే లేదు.. అయినా ఆకలి చావులు, కడు పేదరికం.. ఎందుకిలా?
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిపుణులు, పోలీసులు ముఖ్య సూచనలు జారీ చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత దుకాణాలు, అనుమతి లేని ఫైనాన్స్ సంస్థలు, రహస్యంగా సగం ధరకు బంగారం ఇస్తామనే హామీలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మకూడదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హాల్మార్క్ లేకుండా బంగారం కొనుగోలు చేయడం పూర్తిగా ప్రమాదకరమని చెబుతున్నారు. బంగారం తాకట్టు లేదా కొనుగోలు చేయాల్సివస్తే, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు లేదా విశ్వసనీయ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థలను మాత్రమే ఆశ్రయించడం సురక్షితమని నిపుణులు స్పష్టంగా పేర్కొంటున్నారు.అతి ఆకర్షణీయమైన ధరలు, త్వరితగతిన లావాదేవీల పేరుతో మోసాలు ఎక్కువవుతున్నందున, ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ఇప్పుడు అత్యంత అవసరమని చెబుతున్నారు.
Also Read: Gold Rate 2026: బంగారం భవిష్యత్తు ఏంటో తేలిపోయింది.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కీలక ప్రకటన.. ఏం చెప్పిందో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.