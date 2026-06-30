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పసిడి రూ. 1800, సిల్వర్ రూ. 15,00 గంటల్లోనే బంగారం, వెండి ధరలు భారీ పతనం.. 10 గ్రాముల గోల్డ్ ఎంతంటే?

Gold Rate:  దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పతనం అవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడం ఈ ధరలపై ప్రభావం చూపిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికి తోడు రేట్ పెరిగిందన్న ఉద్దేశ్యంతో దేశీయంగా కొనుగోళ్లు నెమ్మదించడం కూడా ఈ లోహాల ధరల తగ్గుముఖం పట్టేందుకు కారణంగా చెబుతున్నారు. మంగళవారం ఉదయం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1800 తగ్గి రూ. 1,43,970కి చేరింది. కిలో వెండి రూ. 1500 తగ్గి 2.25 లక్షలు పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:38 AM IST
పసిడి రూ. 1800, సిల్వర్ రూ. 15,00 గంటల్లోనే బంగారం, వెండి ధరలు భారీ పతనం.. 10 గ్రాముల గోల్డ్ ఎంతంటే?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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