/పసిడి రూ. 1800, సిల్వర్ రూ. 15,00 గంటల్లోనే బంగారం, వెండి ధరలు భారీ పతనం.. 10 గ్రాముల గోల్డ్ ఎంతంటే?

Gold Rate: జూన్ నెల చివరి రోజు.. వారంలోని రెండవ ట్రేడింగ్ రోజు జూన్ 30, మంగళవారం నాడు, బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పతనమయ్యాయి. ఈ పతనం అంతర్జాతీయ మార్కెట్తో పాటు దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో, బంగారం ధర 1.29శాతం పడిపోయి, ఔన్సుకు $52.10 మేర తగ్గి $3990కి చేరింది. మరోవైపు, వెండి ధర 1.55శాతం కంటే ఎక్కువగా పడిపోయింది. దేశీయ మార్కెట్ అయిన మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. బంగారం ధర సుమారు రూ. 1800 మేర తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,970 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు, వెండి ధర రూ. 1,546 మేర తగ్గి రూ. 2.25 లక్షలు వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఢిల్లీ, ముంబై వంటి ప్రధాన నగరాల్లో , 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1.41 లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా , 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1.29 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇటీవలి తగ్గుదలను ప్రతిబింబిస్తూ, వెండి ధరలు కూడా కిలోకు రూ. 2.22 లక్షల నుంచి రూ. 2.20 లక్షల మధ్య ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి .
జూన్లో బంగారం, వెండి రెండూ భారీగా పతనం అయ్యాయని చెప్పాలి. గత కొన్ని వారాలుగా వాటి ధరలు నిరంతర తగ్గుదల, హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ డాలర్ బలపడటం, వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. ఈ కారణాల వల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి వంటి సురక్షిత ఆస్తుల నుంచి దూరమవుతున్నారని చెప్పాలి.
ధరలు తగ్గడానికి కారణం కేవలం యుద్ధమే కాదు.. అనేక ప్రధాన ఆర్థిక అంశాలు కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వారం, యూఎస్ వడ్డీ రేట్లు, ఉపాధి గణాంకాలు, ఇతర ఆర్థిక డేటాకు సంబంధించిన సంకేతాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ డేటా తర్వాత యూఎస్ ఫెడ్ కఠిన వైఖరిని అవలంబించినా లేదా వడ్డీ రేట్లను పెంచే సూచనలు ఇచ్చినా, బంగారం, వెండిపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
డాలర్ ఇండెక్స్ ప్రస్తుతం ఏడాది గరిష్ట స్థాయికి సమీపంలో ట్రేడవుతోంది. డాలర్ బలంగా ఉండటం బంగారం, వెండిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇటీవల పెట్టుబడిదారులు గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల నుండి తమ డబ్బును ఉపసంహరించుకున్నారు. దీనివల్ల పెట్టుబడి డిమాండ్ బలహీనపడి, ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం ధర రూ.1,43,000 స్థాయిని దాటితే, అది రూ.1,42,500కి, ఆపై రూ.1,41,800కి పడిపోవచ్చని చెబుతున్నారు. ధర పెరిగితే రూ. 1,44,200 బలమైన నిరోధకంగా ఉంటుంది. ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, ఈ బలహీనత కొనసాగితే, దాని ధర కిలోకు రూ. 2,21,500కి, ఆపై రూ. 2,21,000కి తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
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