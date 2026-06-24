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Gold-Silver Price: సెప్టెంబర్‎లో రూ.1లక్ష కిందికి బంగారం, వెండి ధరలు? నిపుణులు చెప్తున్న 4 సంచలన కారణాలు ఇవే..!!

Gold- Silver Price Drop:   బంగారం, వెండి కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. రికార్డు స్థాయి నుంచి ఈ రెండు విలువైన లోహాలు కుప్పకూలుతున్నాయి. అయితే ఈ క్షీణత ఇక్కడితో ఆగదంటున్నారు బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు. రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పతనం కానున్నాయని చెబుతున్నారు. బంగారం ధర లక్ష కంటే దిగిపడిపోయే సూచనలు ఉన్నాయని అందుకు గల కారణాలను వివరిస్తున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST
Gold-Silver Price: సెప్టెంబర్‎లో రూ.1లక్ష కిందికి బంగారం, వెండి ధరలు? నిపుణులు చెప్తున్న 4 సంచలన కారణాలు ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సెప్టెంబర్‎లో రూ.1లక్ష కిందికి బంగారం, వెండి ధరలు? నిపుణులు చెప్తున్న 4 సంచలన కారణాల
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