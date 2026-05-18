/Gold Silver Price Fall Today: ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price Fall Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం.. పెరుగుతున్న యూఎస్ బాండ్ దిగుబడులు బిలియన్ పై ఒత్తిడిని పెంచాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ద్రవ్యోల్బణంపై ఆంళలను మరింత పెంచాయి. ముడి చమురు భయాలతో స్టాక్ మార్కెట్ సైతం భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ తరుణంలో బంగారం ధర 1.18శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,508 డాలర్లకు పడిపోయింది. వెండి 2.7శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 75.455డాలర్లకు దిగువకు చేరింది. గత రెండు వారాలుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి.
గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో అణు విద్యుత్ కేంద్రంలో డ్రోన్ దాడి కారణంగా చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యంలో దాదాపు 5వ వంతు కీలకమైన హోర్మోజ్ జలసంధిలో సముద్ర కార్యకలాపాలపై భారీ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ఈ రోజు ఇప్పటివరకు 0.5శాతం లేదా రూ. 1,346 తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,70,540 వద్ద ముగిసింది.
గత ట్రేడింగ్ లో కిలోకు రూ. 2,71,886 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న విషయం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా .. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం.. ఢిల్లీలో కూడా వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 21,600 తగ్గి రూ. 2,75,000 వద్ద ముగిశాయి. అయితే నేడు సోమవారం వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 10,000 పెరిగి రూ.2,90,000 కు చేరాయి. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సోమవారం ఉదయం నాటికి ఇది కిలోకు రూ. 268,500 కు పడిపోయింది. బలమైన డాలర్ ఒత్తిడి, గత ట్రేడింగ్ రోజున పెట్టుబడిదారులు భారీగా లాభాలను స్వీకరించడం వల్ల, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ వివరాల ప్రకారం.. వెండి ధర కిలోకు రూ. 21,600 లేదా 7.3 శాతం తగ్గి రూ. 2.75 లక్షలకు పడిపోయింది. అంతకుముందుగత ట్రేడింగ్ సెషన్లో వెండి కిలోకు రూ. 2,96,600 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బలహీనత కనిపించింది. అక్కడ స్పాట్ వెండి ఔన్సుకు $ 5.26 లేదా 6.31 శాతం తగ్గి $ 78.21కి పడిపోయింది.
అదే సమయంలో.. ప్రపంచ మార్కెట్లలోని బలహీనత ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ను కూడా ప్రభావితం చేసింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో, జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ.16,352 లేదా 5.62 శాతం తగ్గి, రూ.2,74,750కి చేరింది. ఈ కాలంలో 7,908 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అయిన కామెక్స్లో కూడా, జూలై ఫ్యూచర్స్ వెండి ధర ఔన్సుకు 6.42డాలర్లు లేదా 7.52 శాతం తగ్గి, 78.90 డాలర్లకు కి చేరింది.
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం పాటు అధికంగా ఉంచవచ్చనే మార్కెట్ అంచనాలు కూడా పెరిగాయి. పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారం కంటే యూఎస్ డాలర్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అటు యూరో, పౌండ్ కూడా ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయి. గత వారం కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 3.6 శాతం పడిపోగా, సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 4 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. అయితే .. ఒక వారంలో 4 శాతం పెరిగిన బంగారం.. MCX గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ గత వారం దాదాపు 4 శాతం పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1.58 లక్షల వద్ద ముగిశాయి. సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 3.8 శాతం పెరిగి కిలోగ్రాముకు రూ2.71 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. ఈ వారం మార్కెట్ ఇప్పుడు యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశాలు, యూఎస్ ఆర్థిక డేటా.. ఎన్విడియా ఆదాయ నివేదికపై దృష్టి సారించింది.
బలపడుతున్న డాలర్, పెరుగుతున్న యూఎస్ బాండ్ల రాబడులు.. విలువైన లోహాల అమ్మకాల వెల్లువ వెండి ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెరుగుతున్న యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణం.. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయని పేర్కొన్నారు.
