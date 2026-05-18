  • /Gold Silver Price Fall Today: ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price Fall Today: ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price Fall Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం.. పెరుగుతున్న యూఎస్ బాండ్ దిగుబడులు బిలియన్ పై ఒత్తిడిని పెంచాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ద్రవ్యోల్బణంపై ఆంళలను మరింత పెంచాయి. ముడి చమురు భయాలతో స్టాక్ మార్కెట్ సైతం భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ తరుణంలో బంగారం ధర 1.18శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,508 డాలర్లకు పడిపోయింది. వెండి 2.7శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 75.455డాలర్లకు దిగువకు చేరింది. గత రెండు వారాలుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి.   
Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 18, 2026, 10:56 AM IST|Updated: May 18, 2026, 10:56 AM IST
మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

