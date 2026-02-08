Gold Silver Price Prediction: మహిళలకు తీపికబురు..లక్షకు పైగా దిగివచ్చిన వెండి ధర...భారీగా తగ్గిన బంగారం!

Gold Silver Price Drop News: బంగారం, వెండి ధరల విపరీతమైన పెరుగుదలకు బ్రేక్ పడింది. గత కొద్ది రోజులుగా ఆకాశాన్నంటుతున్న పసిడి ధరలు ఇప్పుడు భారీగా దిగి వస్తుండటంతో సామాన్య వినియోగదారులకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే వార్త. వెండి ధర ఏకంగా లక్షకు పైగా తగ్గడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ బలోపేతం కావడం వంటి కారణాల వల్ల దేశీయ మార్కెట్లో బులియన్ ధరలు భారీగా క్షీణించాయి.
బంగారం ధరల అప్డేట్
గత వారం రోజుల్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం తులం (10 గ్రాములు)పై దాదాపు రూ.3,980 వరకు తగ్గింది. ఒకప్పుడు రూ.2 లక్షల మార్కుకు చేరువలో ఉన్న తులం బంగారం ధర ఇప్పుడు రూ.1,56,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు $4,800 కంటే తక్కువకు పడిపోవడమే ప్రధాన కారణం.
వెండి ధరల్లో లక్షల్లో కోత
వెండి ధరలలో కనిపిస్తున్న క్షీణత ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. గతంలో కిలో వెండి ధర రూ.4 లక్షలు దాటగా, ప్రస్తుతం అది రూ.2,85,000 వద్దకు చేరింది. అంటే సుమారు రూ.1.20 లక్షలకు పైగా ధర దిగివచ్చింది. గత వారం రోజుల్లోనే వెండిపై సుమారు రూ.65,000 మేర తగ్గుదల కనిపించింది.
ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ కింది అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డాలర్ విలువ బలోపేతం కావడంతో బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గరిష్ట ధరల వద్ద ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు తమ బంగారాన్ని అమ్మి లాభాలను వెనక్కి తీసుకోవడం వల్ల ధరలు తగ్గాయి.
రాగి కొత్త పెట్టుబడి మార్గం
బంగారం, వెండితో పాటు రాగి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో రాగి ధర కిలోకు రూ.1,242 వద్ద ముగిసింది. రాగికి డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ముందు ముందు వివాహాల సీజన్ ఉండటంతో, నగలు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం. అయితే, మార్కెట్లో ధరలు నిరంతరం మారుతుంటాయి కాబట్టి, కొనుగోలు చేసే ముందు మీ నగరంలోని తాజా ధరలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.
