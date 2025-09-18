English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: బంగారం విశ్వరూపం.. ఏ మాత్రం తగ్గిన పసిడి.. సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!!

 Gold Rate Today: బంగారం మరోసారి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగిన పసిడి రేట్లు, తాజాగా మరింత ఎగబాకి ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్ స్థాయికి చేరాయి. సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,13,730గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,02,800 పలుకుతోంది. ఇదే సమయంలో వెండి ధర కూడా ఒక్క కిలోకు రూ.1,31,267 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:39 AM IST

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Anushka Shetty
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Gold Rate Today: బంగారం విశ్వరూపం.. ఏ మాత్రం తగ్గిన పసిడి.. సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!!

 Gold Rate Today: బంగారం మరోసారి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగిన పసిడి రేట్లు, తాజాగా మరింత ఎగబాకి ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్ స్థాయికి చేరాయి. సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,13,730గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,02,800 పలుకుతోంది. ఇదే సమయంలో వెండి ధర కూడా ఒక్క కిలోకు రూ.1,31,267 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా మార్కెట్లలో స్పాట్ గోల్డ్ ఒక్కో ఔన్స్ ధర $3,707కు చేరుకోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పసిడి రేట్లు ఆల్‌టైమ్ హైకి చేరుకున్నాయి. ఇది దేశీయంగా కూడా ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణమైంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించడమే కాకుండా, ఈ ఏడాది చివరి వరకు మరో రెండు సార్లు రేట్ల కోతలు చేసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. దీని ప్రభావం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు తగ్గించడం వల్ల అమెరికా డాలర్ విలువ గణనీయంగా పడిపోయింది. డాలర్ ఇతర కరెన్సీలతో పోలిస్తే బలహీనపడటంతో బంగారం మీద పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు, ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వంటి సేఫ్ హావెన్ అసెట్స్ వైపు మళ్లిస్తారు. దీనికి తోడు అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడి కూడా తగ్గడంతో, గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు తమ డబ్బును బంగారంపై కేంద్రీకరించడం సహజమేనని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రాజకీయ, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కూడా బంగారాన్ని మరింత సురక్షిత పెట్టుబడిగా నిలిపాయి. చైనా సహా పలు దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీ స్థాయిలో బంగారం కొనుగోలు చేయడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ పెరిగింది. ఫలితంగా ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడ్డాయి.

Also Read: Best Business Ideas: దసరా నవరాత్రుల్లో పువ్వులకు భారీ డిమాండ్.. ఈ పువ్వులతో వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే లక్షల్లో ఆదాయం..!!  

2025 ఆరంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు బంగారం ధర దాదాపు 40 శాతం మేర పెరిగింది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అలాగే కొనసాగితే ఔన్స్ బంగారం ధర $4,000 దాటే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆర్థిక విధానాల కారణంగా నిరుద్యోగం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని, అదే సమయంలో వృద్ధి రేటు బలహీనపడే అవకాశం ఉందని ఫెడరల్ రిజర్వ్ హెచ్చరించడం కూడా మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపింది.

దేశీయంగా చూస్తే, పసిడి ధరలు ఇంతలా పెరగడంతో బంగారు ఆభరణాల షాపులు వెలవెలబోతున్నాయి. పండుగ సీజన్ ముందుగానే ప్రారంభమైనా, అధిక రేట్ల కారణంగా వినియోగదారులు కొనుగోళ్లకు ముందుకు రావడం లేదు. దీంతో బంగారు వ్యాపారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇకపై ధరలు మరింత ఎగిసిపోతాయా లేదా తగ్గుతాయా అన్నది గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read: Top Dividend Stocks: ఈ 5 స్టాక్స్  డివిడెండ్ కింగ్స్.. ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏళ్ల తరబడి డబ్బు వరదే..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Gold Price TodayGold pricesSilver pricesHyderabad gold ratesIndian Gold Market

Trending News