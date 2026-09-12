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మహిళామణులకు శుభవార్త.. మళ్లీ భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Silver Rate Today Sep 12th:  బంగారం కొనాలనుకుంటున్న వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్. క్రూడాయిల్ ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరగడం, డాలర్, బాండ్ ఈల్ట్స్ గిరాకీ పెరగడం, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంచుతుందన్న సంకేతాల నడుము బంగారం ధరలు మళ్లీ భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. దేశీయంగా అంతర్జాతీయంగా తాజాగా బంగార, వెండి ధరలు మళ్లీ పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 12, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:09 AM IST
మహిళామణులకు శుభవార్త.. మళ్లీ భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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