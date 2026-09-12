/మహిళామణులకు శుభవార్త.. మళ్లీ భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Silver Rate Today Sep 12th: భారతీయులకు, బంగారానికి మధ్య విడదీలయలేని బంధం ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఏదైనా సరే బంగారం కొనాల్సిందే. బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతున్నా సరే.. తులం కొనాల్సింది గ్రామైనా కొంటుంటారు. అయితే మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 28 నుంచి 4 నెలల వరకు బంగారం ధర భారీగా తగ్గిన తర్వాత హెచ్చుతగ్గులకు లోనైంది. ఇటీవల ఆగస్టు చివరి వారం నుంచి సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో మళ్లీ పెరుగుతూ వచ్చింది. ఈ మధ్యే మళ్లీ తగ్గుతోంది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరుగుతుండటం, క్రూడాయిల్ ధరలు పెరుగుతుండటం ధరలు తగ్గడానికి కారణమని తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు కిందటి రోజు 4400 డాలర్లపై ఉంది. సిల్వర్ రేటు 64.50 డాలర్ల మార్కుకు దిగివచ్చింది. దీనికి అనుగుణంగా దేశీయంగా కూడా నేడు సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు పతనమయ్యాయి.
దేశఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో, శనివారం 2 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 141,550గా ఉంది. స్వచ్ఛమైన 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.154,420 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇతర ప్రధాన మెట్రో నగరాలను పరిశీలిస్తే, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో 22.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు వరుసగా రూ.141,700 రూ.154,570గా ఉన్నాయి. ఒక్క రోజులోనే ధరలు రూ.1,000 కంటే ఎక్కువగా తగ్గాయి. చెన్నై, కోల్కతా, బెంగళూరులో కూడా 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.141,550 రూ.154,420గా ఉంది.
హైదరాబాద్ బంగారం వెండి ధరలు:
సెప్టెంబర్ 12న హైదరాబాద్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.1,54,420గా ఉంది. రూ.1,000 తగ్గడంతో, 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,41,550గా ఉంది. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,090 తగ్గి, ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు రూ.1,54,420గా ఉంది. అంతకుముందు, ఈ ధరలు వరుసగా రూ.1,100 రూ.1,200 పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో వెండి ధరలు కూడా ఈరోజు రూ.5,000 తగ్గి, ప్రస్తుతం కిలోగ్రాముకు రూ.2.50 లక్షలుగా ఉన్నాయి. దీనికి ముందు, వారం రోజులుగా వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి.
ఏపీలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో, సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,41,550గా ఉండగా, 24 క్యారెట్ల ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,54,420 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. విశాఖపట్నం, అమరావతి, గుంటూరు వంటి ఇతర నగరాల్లో కూడా ఇలాంటి ధరలనే చూస్తున్నారు. కిలో వెండి ధర కూడా రూ.2.50 లక్షలుగా ఉంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పడిపోయాయి?
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం, ముడి చమురు ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడంతో, యూఎస్ డాలర్కు డిమాండ్, బాండ్ దిగుబడులు పెరిగాయి. ఇది సాధారణంగా బంగారం ఆకర్షణను తగ్గిస్తుంది. మరోవైపు, యూఎస్ ఫెడ్ కూడా వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు పెరిగాయి. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచినా కూడా, బంగారం ధరలు పడిపోతాయి.
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