  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold Silver Trading: ఆగిపోయిన బంగారం, వెండి ట్రేడింగ్.. ఎందుకిలా జరిగింది?

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 26, 2026, 10:56 AM IST

అయితే ఈ సాంకేతిక సమస్యల సమయంలో ఎక్స్చేంజ్‌లు సాధారణంగా మార్కెట్‌ను స్థిరంగా ఉంచేందుకు ట్రేడింగ్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తాయి. ఇది ధరలను నియంత్రించేందుకు కాదు. తప్పు ఆర్డర్లు, సిస్టమ్ లోపాలు లేదా అసాధారణ హెచ్చుతగ్గులను నివారించేందుకు తీసుకునే జాగ్రత్త చర్య అని చెప్పాలి. మొదట సహజ వాయువు మార్కెట్‌ను పునఃప్రారంభించి..  ఆ తర్వాత బంగారం, వెండి కాంట్రాక్టులను తిరిగి ప్రారంభించారు.

సాధారణ పెట్టుబడిదారుడి దృష్టిలో ట్రేడింగ్ నిలిపివేత అనేది ధరలు తప్పనిసరిగా పెరుగుతాయని లేదా పడిపోతాయని సూచించదు. అయితే మార్కెట్ అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతే అనిశ్చితి పెరుగుతుంది. తిరిగి ప్రారంభమైన వెంటనే వాల్యూమ్ ఒక్కసారిగా పెరగడం లేదా షార్ట్ కవరింగ్ జరగడం వల్ల పదునైన హెచ్చుతగ్గులు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి సందర్భాల్లో ట్రేడర్లు మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తారు.

Also Read:  Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి..!!  

గతంలో ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరిగిన సందర్భం కూడా ఉంది. అప్పట్లో షార్ట్ పొజిషన్లు చిక్కుకోవడంతో ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. అయితే చరిత్ర ప్రతిసారి పునరావృతం కావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో గ్లోబల్ ఆర్థిక వాతావరణం, డాలర్ బలం, పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

మార్కెట్ తిరిగి తెరుచుకున్న తర్వాత భారీ కొనుగోళ్లు, షార్ట్ కవరింగ్ లేదా అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి పెరిగితే బంగారం, వెండి ధరలు బుల్లిష్ ధోరణి కనబరచవచ్చు. మరోవైపు ట్రేడింగ్ సాధారణ స్థితిలోకి వస్తే, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు కొత్త పొజిషన్లు తీసుకోకపోతే లేదా అమెరికన్ డాలర్ బలపడితే ధరలు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.ముఖ్యంగా, ఒక్క సంఘటన ఆధారంగా తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు తమ వ్యూహాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు మాత్రం అస్థిరతకు సిద్ధంగా ఉండాలి. మార్కెట్ నిజమైన దిశ ట్రేడింగ్ తిరిగి ప్రారంభమైన తర్వాత వాల్యూమ్.. ట్రెండ్ ఆధారంగా స్పష్టమవుతుంది.

Also Read:  Gold Silver Rate: బంగారం.. వెండిపై  చైనా కీలక ప్రకటన.. ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..?  

 

 

 

