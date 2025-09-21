Gold Rate Today: ట్రంప్ దెబ్బకు.. పసిడి ధరల్లో ఊహించలేని మార్పులు.. నేడు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నవారికి మళ్లీ ఊహించని షాక్ తగిలింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రేట్లు పెరగడం దేశీయంగా కూడా ప్రభావం చూపిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఫలితంగా వరుస సెషన్లలో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంటూ పసిడి ప్రియుల్లో మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 21 ఉదయం వరకు హైదరాబాద్ మార్కెట్లో తులం బంగారం ధర ఒక్క రోజులోనే రూ.820 మేర పెరిగడంతో భవిష్యత్తులో బంగారం కొనడం కష్టమే అనే సంకేతాలు ఇచ్చింది.
అయితే గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం తర్వాత మళ్లీ ఒక్కసారిగా భారీగా పెరుగుదల నమోదు చేస్తున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ రేటు సరికొత్త గరిష్ఠాన్ని తాకి ఔన్సుకు 3685 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒకే రోజులో 41 డాలర్ల పెరుగుదల నమోదు అయ్యింది. ఇదే సమయంలో స్పాట్ సిల్వర్ రేటు 3శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 43 డాలర్లకు చేరుకుంది. బంగారం ధరలు పెరగడం.. దేశీయ బంగారం, వెండి మార్కెట్లను కూడా ప్రభావితం చేస్తోందని చెప్పుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర 10 గ్రాములకు రూ.820 పెరిగి రూ.1,12,150 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా 10 గ్రాములకు రూ.750 పెరిగి రూ.1,02,800కు చేరింది. ఈ పెరుగుదలతో దసరా సీజన్ ముందు వినియోగదారులు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే డిమాండ్ పెరిగిన సమయంలో ధరలు పెరగడం కొనుగోలుదారులపై భారం వేసినట్టే అని చెప్పవచ్చు. తులం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఇప్పుడు అర తులం కొనుగోలుతో సరిపెట్టుకోవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినా, వెండి మాత్రం ఈరోజు స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. క్రితం రోజున కిలో వెండి ధర రూ.2,000 పెరిగి రూ.1,45,000 వద్దకు చేరింది. అయితే సెప్టెంబర్ 21న ఉదయం వరకు అదే ధర కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి రూ.1,45,000 ఉండగా, ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, పూణే, వడోదర వంటి నగరాల్లో రూ.1,35,000 వద్ద లభిస్తోంది. బెంగళూరులో మాత్రం కిలో వెండి రూ.1,33,600గా ఉంది.
దసరా, దీపావళి వంటి పండుగలు దగ్గరపడ్డాయి. ఇప్పుడు బంగారానికి భారీగా పెరుగుతుండటంతో ఒక్కింత షాక్ కు గురి చేస్తున్నాయి. వరుసగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో వినియోగదారులకు భారీ షాక్ ఇస్తోందని చెప్పుకోవచ్చు. నిపుణుల ప్రకారం, గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులు, జియోపాలిటికల్ టెన్షన్లు, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలను మరింత ఎగబాకేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
Also Read: Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్ అండ్ బెస్ట్..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.