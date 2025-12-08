English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold Smuggling: ప్రభుత్వ జేబుకు పెద్ద సైజు చిల్లు పెడుతున్న గోల్డ్ స్మగ్లర్లు.. విదేశాల నుంచి ఎంత గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ అవుతుందో తెలిస్తే అవాక్కవుతారు..!!

Gold Smuggling: ప్రభుత్వ జేబుకు పెద్ద సైజు చిల్లు పెడుతున్న గోల్డ్ స్మగ్లర్లు.. విదేశాల నుంచి ఎంత గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ అవుతుందో తెలిస్తే అవాక్కవుతారు..!!

Gold Smuggling: 2024 లో కేంద్ర ప్రభుత్వం విలువైన లోహాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీలను భారీగా తగ్గించడంతో, అధికార వర్గాల వార్షిక పన్ను ఆదాయంలో రూ. 28,000 కోట్ల వరకు నష్టం జరిగిందని ఒక వార్తాంశం తెలిపింది. ఈ కారణంగానే స్మగ్లింగ్ అధికమై, భారతదేశం సంవత్సరానికి దాదాపు రూ. 30,000 కోట్ల విలువైన పన్ను ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నదని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. స్మిగ్లింగ్, సుంకాల ఎగవేత, అక్రమ దిగుమతులు వలన దేశం భారీ ఆదాయ నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:45 PM IST

Trending Photos

Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే
6
Eggs
Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే
Jr NTR: బాలకృష్ణ పై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. అఖండ 2 వాయిదా వేళ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం..
5
Jr NTR comments on Balakrishna
Jr NTR: బాలకృష్ణ పై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. అఖండ 2 వాయిదా వేళ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం..
School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.
7
School Holiday
School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
8
EPFO News
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
Gold Smuggling: ప్రభుత్వ జేబుకు పెద్ద సైజు చిల్లు పెడుతున్న గోల్డ్ స్మగ్లర్లు.. విదేశాల నుంచి ఎంత గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ అవుతుందో తెలిస్తే అవాక్కవుతారు..!!

Add Zee News as a Preferred Source

Gold Smuggling: 2024 లో కేంద్ర ప్రభుత్వం విలువైన లోహాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీలను భారీగా తగ్గించడంతో, అధికార వర్గాల వార్షిక పన్ను ఆదాయంలో రూ. 28,000 కోట్ల వరకు నష్టం జరిగిందని ఒక వార్తాంశం తెలిపింది. ఈ కారణంగానే స్మగ్లింగ్ అధికమై, భారతదేశం సంవత్సరానికి దాదాపు రూ. 30,000 కోట్ల విలువైన పన్ను ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నదని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. స్మిగ్లింగ్, సుంకాల ఎగవేత, అక్రమ దిగుమతులు వలన దేశం భారీ ఆదాయ నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.

బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. చరిత్రలో ఏనాడూ లేని విధంగా ధరలు పెరగడంతో వ్యాపారులు లాభాలను పొందేందుకు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నట్లు ఇటీవల పలు సందర్భాలను బట్టి అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా బంగారం మన దేశంలో ఎక్కువగా 90శాతం పైనే దిగుమతి అవుతుంది. మన దేశంలో మైనింగ్ ద్వారా బంగారం ఉత్పత్తి కావడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మన దేశానికి వచ్చే బంగారం దాదాపు విదేశా లనుంచే దిగుమతి అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో దిగమతి అయ్యే బంగారంపై సుంకం చెల్లించాలి. కానీ మన దేశంలో దిగుమతి అయ్యే బంగారం ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ పన్నులను తప్పించుకునేందుకు అక్రమార్కులు స్మగ్లింగ్ కు పాల్పడుతున్నారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే సంబంధిత శాఖలు ఎంత కఠినంగా వ్యవహరించినా గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ మాత్రం భారీగా పెరిగిందని ఓ అధ్యయనం పేర్కొంది. బంగారం ధర భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ దారులు కూడా పెరిగాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విదేశాల్లో బంగారం ధర తక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొంతమంది వ్యాపారులు స్మగ్లర్లు కుమ్మక్కై మన దేశంలోకి అక్రమంగా బంగారాన్ని తరలిస్తున్నారు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలు నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఓడరేవులు, ఎయిర్ పోర్టులు, విదేశీ బార్డర్ల ద్వారా బంగారం స్మగ్లింగ్ జరుగుతుందన నిపుణులు అంటున్నారు.

Also Read: Gold: ఇలా చేస్తే GST లేకుండానే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. అదిరిపోయే ఐడియా భయ్యా..!!

ఈ తరుణంలోనే ఓ ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రికలో ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం 2024-25వ సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విలువైన లోహాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీ పన్ను తగ్గించడం వల్ల 28వేల కోట్ల ఆదాయం కోల్పోయిందని పేర్కొంది. అయితే స్మగ్లింగ్ వల్ల దేశం దాదాపు 30వేల కోట్ల విలువైన పన్ను కోల్పోయిందని ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 20వేల నుంచి 30వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వస్తుందని దీని విలువ దాదాపు 2లక్షల కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు. రూపాయి విలువ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని ముఖ్యంగా లీగల్ గా జరిగితే దిగుమతులు తగ్గిపోవడం అధికారిక చెల్లింపులు తగ్గడంతో విదేశీ వాణిజ్య లోటు పెరుగుతుందని.. అలాగే గోల్డ్ జ్యువెల్లరీ మార్కెట్లో అక్రమ వ్యాపారం పెరుగుతుందన ఈ గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ ద్వారా వచ్చే డబ్బు నేర కార్యకలాపాలకు కూడా ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఈ కథనం పేర్కొంది.

ఈ స్మగ్లింగ్ ఎక్కువగా కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు దుబాయ్ నుంచి అక్రమంగా బంగారం చేరుకుంటుందని ఈ విషయంలో కస్టమ్స్, పోలీసులు, డీఆర్ఐ వ్యవస్థలు ఎంత కష్టపడినా పూర్తి స్థాయిలో ఫలితాలు కనిపించడ లేదని నిపుణులు అంటున్నారు.

Also Read:  ICICI IPO: ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ICICI మరో ఐపీఓ..ఈనెల 12న సబ్ స్క్రిప్షన్.. టార్గెట్ రూ. 10వేల కోట్లు..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Gold smugglinggold import dutyIndia revenue lossillegal gold routescustoms investigation

Trending News