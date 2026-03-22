Gold Rate: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. చరిత్ర పునరావృతమవుతోందా?.. 40ఏళ్లలో లేని అతిభారీ పతనం.. ధరలు మరింత తగ్గుతాయా?

Gold: చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు సురక్షితంగా భావించే బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే బంగారం అనేది ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండే లోహంగా పరిగణిస్తారు. యుద్ధం వచ్చిందంటే చాలు ఇన్వెస్టర్ల కన్ను బంగారంపై పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు. ఇరాన్ తో సాగుతున్న యుద్ధం దీనికి భిన్నమైన సంకేతాలు ఇస్తోంది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. దీంతో పసిడి ధరలు ఎవరూ ఊహించని విధంగా భారీగా పతనం అవడం మార్కెట్ వర్గాలను కూడా విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ఈ ఒక్క వారం రోజుల్లోనే బంగారం ధర దాదాపు 11శాతం వరకు క్షీణించింది. 1983 తర్వాత అత్యంత దారుణమైన వారపు నష్టాన్ని బంగారం మూటగట్టుకుంది. యుద్ధం ఆరంభమైనప్పటి నుంచి బంగారం ధర ఏకంగా 14శాతం విలువను కోల్పోయింది.
సంక్షోభం సమయాల్లో బంగారం విలువ పెరుగుతుందనేది దశాబ్దాల కాలంగా వస్తున్న ఒక నమ్మకం. అయితే ఈ సారి మాత్రం డాలర్ పునరుత్ధానం బంగారం ఆశలపై నీళ్లను చల్లింది. ఇరాన్ తో యుద్ధం వల్ల ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగి ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకులు ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టేందుకు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే ఆలోచనలను విరమించుకున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడంతో బాండ్ ఈల్డ్ లు పెరిగాయి. ఎలాంటి అదనపు ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం కంటే వడ్డీ ఇచ్చే బాండ్ల వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపడం బంగారం పతనానికి ప్రధాన కారణంగా మారింది.
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను డాలర్లలో నిర్ణయిస్తారు. యుద్ధం నేపథ్యంలో అనిశ్చితి పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితంగా భావించే డాలర్ ను ఎంచుకుంటారు. దీంతో డాలర్ ఇండెక్స్ గత కొన్ని నెలలుగా పతనం తగ్గి 2శాతంపైనా పుంజుకుంది. డాలర్ బలపడటంతో అంతర్జాతీయంగా పెట్టుబడిదారులు మరింత ఖరీదైనది మారింది. ఫలితంగా డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గాయి. గత జనవరిలో రికార్డు స్ధాయిలో ట్రాయ్ ఔన్సుకు 5వేల డాలర్ల మార్కును తాకిన బంగారం ఇప్పుడు 4500 డాలర్లకు దిగువకు పడిపోయింది. రెండేళ్ల లాభాలను ఆవిరి చేసిందని చెప్పవచ్చు.
ఇక ఒకప్పుడు సంక్షోభంలో నిధిగా ఉన్న బంగారం.. గత కొన్ని వారాలుగా ఒక మీమ్ స్టాక్ లా అస్థిరంగా మారుతోంది. ఇతర ఆస్తుల్లో వస్తున్న నష్టాలను పూడ్చుకునేందుకు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు తమ దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయిస్తున్నారని ఆర్థిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఆప్ వార్డ్ మొమెంటం మందగించడంతో పోర్ట్ పోలియోలను రీ బ్యాలెన్స్ చేసుకునే క్రమంలో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తాయి.
మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల ప్రభావం:
మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా యుద్ధనౌకలు, సైనిక బలగాలను మోహరించడం వంటివి ప్రపంచ మార్కెట్లో అనిశ్చితిని పెంచాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి సమయాల్లో బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు. కానీ ఈసారి, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, చమురు ధరలు పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ను మార్చేశాయి. అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, బాండ్ల రాబడులు పెరగడం బంగారంపై అతిపెద్ద ప్రతికూల అంశాలుగా మారాయి. పెట్టుబడిదారులు బాండ్ల నుండి అధిక రాబడులు పొందడం ప్రారంభించినప్పుడు, వారు బంగారం నుండి దూరం కావడం మొదలుపెడతారు. అందుకే బంగారం మెరుపు మసకబారుతోంది.
చరిత్ర పునరావృతమవుతోందా?
2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో కూడా బంగారం ధరలు సుదీర్ఘకాలం పాటు క్షీణించాయి. ఆ సమయంలో బంగారం సుమారు ఎనిమిది నెలల పాటు ఒత్తిడిలో ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా కనిపిస్తుండటంతో, పెట్టుబడిదారుల ఆందోళన పెరిగింది. ఇటీవలి క్షీణత ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ సుమారు 5శాతం పెరిగాయి. సంవత్సరం ప్రారంభంలో బంగారం రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.
భవిష్యత్తులో ధోరణి ఎలా ఉంటుంది?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రాబోయే నెలల్లో బంగారం ధరలు అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం భయంతో, కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చు. ఇది బంగారంపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచవచ్చు. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారులు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోవాలి. మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాన్ని అనుసరించడం ఉత్తమమని పేర్కొంటున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.