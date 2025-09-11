Gold VS Real Estate: బంగారం లేదా రియల్‌ ఎస్టేట్.. ఏది బెటర్? మీ దగ్గర రూ.10లక్షలుంటే ఇలా చేయండి బ్రో..!!

Gold VS Real Estate: ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిలో పరుగులు తీస్తున్న బంగారం ధరలు ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.12 లక్షలు దాటగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1.01 లక్షలకు చేరింది. కేవలం 12 రోజుల్లోనే 12 వేల రూపాయలు పెరగడం బంగారం పెట్టుబడి అవకాశాలను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది ఒక సందేహంలో పడుతున్నారు. బంగారంలో పెట్టుబడి పెడితే మంచిదా? లేక రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెడితే లాభమా? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బంగారంలో పెట్టుబడి ఎందుకు?
గత 25 సంవత్సరాల బంగారం రేట్లను పరిశీలిస్తే దాదాపు 25 రెట్లు పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పడిపోవడం, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరగడం వల్ల బంగారం “సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్”గా మారింది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం భవిష్యత్తులో కూడా బంగారం ధరలు స్థిరంగా లేదా పెరుగుతూ ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఆభరణాల కన్నా బంగారు బార్లు లేదా గోల్డ్ ETFలు (Exchange Traded Funds) లో పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షితమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ETFల ద్వారా మీరు బంగారం ధరల పెరుగుదల నుంచి లాభం పొందుతారు. అలాగే ఆభరణాల మాదిరిగా మేకింగ్ ఛార్జీలు ఉండవు.
రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు:
రియల్ ఎస్టేట్ ఎప్పుడూ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి (Long-Term Investment)గా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాల పరిసర ప్రాంతాల్లో భూములు కొనుగోలు చేస్తే 10 నుంచి 20 సంవత్సరాలలో విపరీతమైన రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అభివృద్ధి జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ విలువ రెట్టింపు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అయితే రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మార్కెట్ అవగాహన, ప్రదేశం ఎంపిక కీలకం అని చెప్పవచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్లో లిక్విడిటీ (Liquidity) సమస్య ఉంటుంది. అంటే అవసరమైనప్పుడు వెంటనే నగదు రూపంలో మార్చుకోవడం కష్టం. కానీ దీర్ఘకాలిక లాభాలు మాత్రం బంగారంతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
రెండింటిలో ఏది మంచిది?
ఒకవేళ మీ వద్ద రూ.10 లక్షల పెట్టుబడి ఉంటే, మొత్తం మొత్తాన్ని ఒకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్లో పెట్టడం కన్నా విభజించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంత బంగారంలో, కొంత రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెడితే రిస్క్ తగ్గి, రాబడి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. బంగారం తక్షణ లిక్విడిటీ కోసం ఉపయోగపడితే, రియల్ ఎస్టేట్ దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో కూడా ఇది పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు సమయానుసారంగా మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు తమ అవసరాలు, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు, రిస్క్ టోలరెన్స్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
