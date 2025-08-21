English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Slabs Scrap: ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వరం.. జీఎస్టీలో రెండు శ్లాబులు రద్దు

Big Good News To Consumers GoM Approves Scrapping Of 12 Percentage And 28 GST Rates: వినియోగదారులకు భారీ శుభవార్త. జీఎస్టీలో ఉన్న కీలకమైన స్లాబ్‌లను జీఎస్టీ మండలి రద్దు చేయనుంది. వాటి రద్దుకు మంత్రుల బృందం (గ్రూప్‌ ఆఫ్‌ మినిస్టర్స్‌-జీఓఎమ్‌) ఆమోదం తెలిపింది. వీటి రద్దుతో ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:51 PM IST

GST Slabs Scrapping: వస్తువులు, సేవలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం వస్తుసేవల పన్ను విధిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజలపై.. కంపెనీలపై జీఎస్టీ పెనుభారంగా మారింది. అన్నింటిని జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చి ఇష్టారీతిన ధరలు పెంచేసుకుంటుండడంతో వినియోగదారులు ధరల పెరుగుదలతో అల్లాడుతున్నారు. అలాంటి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది.  శ్లాబుల రద్దుకు మంత్రుల బృందం (గ్రూప్‌ ఆఫ్‌ మినిస్టర్స్‌-జీఓఎమ్‌) ఆమోదం తెలిపింది. 12 శాతం, 28 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబులను రద్దు చేయడానికి ప్రతిపాదనలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఈ విషయాన్ని బీహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి ప్రకటించారు.

Also Read: Diamond In Farm: మహిళా రైతుకు జాక్‌పాట్‌.. పొలంలో దొరికిన అత్యంత ఖరీదైన వజ్రం

12 శాతం, 28 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబులను రద్దు చేయాలనే భారత ప్రభుత్వం రెండు ప్రతిపాదనలకు తాము మద్దతు ఇచ్చినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో జరిగిన మంత్రుల బృందం సమావేశం అనంతరం సామ్రాట్‌ చౌదరి తెలిపారు. 12, 28 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్‌ల రద్దు ప్రతిపాదన ఆమోదించారని చెప్పారు. ద్రవ్యోల్బణం తీవ్ర స్థాయిలో పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రెండు శ్లాబుల రద్దుతో సామాన్యులకు భారీ ఉపశమనం లభించనుంది. జీఎస్టీ స్లాబ్‌ల సంఖ్యను రెండుకు అంటే 5 శాతం, 18 శాతానికి తగ్గించనున్నారు. 12 శాతం, 28 శాతం శ్లాబ్‌లను పూర్తిగా రద్దు కానున్నాయి.

Also Read: Phone Prices Drop: భారత ప్రభుత్వం ఈ ఒక్కటీ చేస్తే మొబైల్‌ ఫోన్లు సరసమైన ధరలకు

ఢిల్లీలో గురువారం జీఎస్టీపై మంత్రుల బృందం సమావేశమైంది. పెరుగుతున్న ధరలు.. సామాన్యుడికి ఊరట కలిగించేలా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలను సమావేశంలో చర్చించారు. ఇందులో భాగంగా రెండు శ్లాబులను రద్దు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది. ఇప్పటివరకు నాలుగు జీఎస్టీ స్లాబ్‌లు ఉన్నాయి. వాటిలో 5%, 12%, 18%, 28%. ప్రస్తుతం 5 శాతం, 18 శాతం శ్లాబులు మాత్రమే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. 12 శాతం, 28 శాతం స్లాబ్‌లను పూర్తిగా రద్దు కానున్నాయి.

Also Read: Employees Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. నేడే వెలువడనున్న ప్రకటన

ఈ నిర్ణయం సామాన్య ప్రజలకు గొప్ప ఉపశమనం లభించనుంది. 12 శాతం స్లాబ్ కిందకు వచ్చే చాలా వస్తువులు, సేవలు 5 శాతం కిందకు వస్తాయి. 28 శాతం స్లాబ్‌లోని దాదాపు 90 శాతం వస్తువులు, సేవలు 18 శాతం కిందకు వస్తాయి. పొగాకు, పాన్ మసాలా వంటి వస్తువులపై మాత్రమే అధిక రేట్లు కొనసాగుతాయి.

12 శాతం స్లాబ్ నుంచి 5 శాతం స్లాబ్‌కు మారుతున్న వస్తువులు
==> 12 శాతం పన్ను స్లాబ్‌ను తొలగించి 5 శాతానికి తగ్గించడం అంటే వీటిపై పన్ను దాదాపు 7 శాతం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఈ వస్తువులు చౌకగా లభించే అవకాశం ఉంది.
==> బట్టలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు (రూ.వెయ్యి కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న బట్టలు కూడా ఇప్పుడు చౌకగా లభించవచ్చు)
==> పాదరక్షలు
==> ప్రింటింగ్, స్టేషనరీ వస్తువులు
==> ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార ఉత్పత్తులు
==> గృహోపకరణాలు (వీటిపై 12 శాతం పన్ను విధించే అవకాశం)

Also Read: Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?

28% స్లాబ్ నుంచి 18% స్లాబ్‌కు తగ్గుతున్న వస్తువులు
==> 28% శ్లాబ్‌లోని 90% వస్తువులను 18%కి తీసుకురావడం అంటే వాటి ధరపై పన్ను భారం 10 శాతం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఈ క్రింది వస్తువులు చౌకగా మారవచ్చు
==> ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు (చిన్న వాహనాలు, ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్‌లు)
==> సిమెంట్, నిర్మాణ సామగ్రి
==> రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లు, టీవీలు వంటి వినియోగ వస్తువులు
==> ప్యాక్డ్‌ చేసిన ఆహారాలు, పానీయాలు
==> పెయింట్స్, వార్నిష్‌లు

