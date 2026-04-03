English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
Good Friday Holiday 2026: నేడు వారంలో రెండో సెలవు..నిలిచిపోనున్న స్టాక్ మార్కెట్లు..రేపు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఉంటుందా?

Stock Market Holiday Today: ఈ వారంలో ఇది రెండోసారి స్టాక్ మార్కెట్లు మూతపడనున్నాయి. అలాగే ఏప్రిల్ నెలలో మొదటి సెలవు. గుడ్‌ఫ్రైడే సందర్భంగా భారతదేశ స్టాక్ మార్కెట్లు బీఎస్ఈ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లకు ఏప్రిల్ 3వ తేదీని ట్రేడింగ్ సెలవు కానుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:19 AM IST

Trending Photos

Stock Market Holiday Today: గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఈరోజు అనగా శుక్రవారం ఏప్రిల్ 3, 2026న మూతపడనుంది. ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ సెలవుదినం కారణంగా ప్రధాన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలైన BSE, NSEలలో ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు నిలిపివేయనున్నారు. ఈ వారంలో ఇది రెండవ మార్కెట్ సెలవు, అయితే అదే విధంగా ఏప్రిల్ నెలలో మొదటిది. ఈ వారం ప్రారంభంలో మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా మార్చి 31న స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించారు. బీఎస్ఈ, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) స్టాక్ మార్కెట్ సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ట్రేడింగ్ సెలవుగా చూపిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

స్టాక్ మార్కెట్ సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. ఈక్విటీ సెగ్మెంట్, కరెన్సీ డెరివేటివ్స్ సెగ్మెంట్స్ & NDS-RST, ఈక్విటీ డెరివేటివ్ సెగ్మెంట్, ట్రై పార్టీ రెపో సెగ్మెంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీట్స్ (EGR) సెగ్మెంట్, కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ సెగ్మెంట్లలో ఈరోజు ట్రేడింగ్ నిలిపివేయనున్నారు. అయితే గుడ్‌ఫ్రైడే తర్వాత శనివారం (ఏప్రిల్ 4), ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5) కావడం వల్ల స్టాక్ మార్కెట్లకు వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చినట్లు అయ్యింది. ఈ క్రమంలో సాధారణ కార్యకలాపాలు ఏప్రిల్ 6 సోమవారం నాడు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి.

ఇదిలా ఉండగా గుడ్ ఫ్రైడే నేషనల్ హాలీడే కారణంగా కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని ప్రధాన మార్కెట్లు కూడా నేడు మూతపడనున్నాయి. ఆసియా, యూరోపియన్‌ దేశాల్లో కొన్ని మార్కెట్లతో పాటు ఈ శుక్రవారం యూఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ట్రేడింగ్ కోసం మూతపడనుంది.

కమోడిటీ మార్కెట్ సెలవుదినం
దేశంలోనే అతిపెద్ద కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX), గుడ్ ఫ్రైడే సెలవుదినం సందర్భంగా ఏప్రిల్ 3 తేదీన మూతపడనుంది. MCX ఉదయం, సాయంత్రం సెషన్‌లు రెండింటిలోనూ సెలవు పాటిస్తుంది. అందువల్ల MCXలో బంగారం, వెండి, రాగి, బేస్ మెటల్స్, ముడి చమురు వంటి కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ రోజంతా సెలవుగా ఉండనుంది.

ఏప్రిల్‌లో రాబోయే సెలవులు
ఏప్రిల్ 3 అనగా నేటి గుడ్‌ఫ్రైడే సెలవుతో కలిపి ఏప్రిల్ నెలలో మొత్తం రెండు స్టాక్ మార్కెట్ సెలవులు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో తదుపరి స్టాక్ మార్కెట్ సెలవు 14వ తేదీన డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా BSE, NSE సెలవుగా ఉండనున్నాయి. అందువల్ల వారాంతాలు కాకుండా ఈ నెలలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ మరో రెండు రోజులు మూతపడనున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా.. ఈ ఏడాది స్టాక్ మార్కెట్‌కు 20 సెలవులు ఉండగా, వాటిలో నాలుగు వారాంతాల్లో అనగా శని, ఆదివారాల్లో వస్తున్నాయి. దీంతో సాధారణ పనిదినాల్లో మార్కెట్లు ట్రేడింగ్ కోసం మూతపడే సెలవు రోజుల సంఖ్య మొత్తం 16కి చేరింది. వీటిలో మార్కెట్లు ఇప్పటికే ఐదు సెలవులను పూర్తి చేసుకున్నాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

stock market holidayIndian stock marketGood Friday holiday 2026stock market holiday todayStock Market today

Trending News