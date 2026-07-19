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సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై కీలక ప్రకటన..!!

Central government employees DA hike 2026: ఈ ఏడాది మరో డీఏ పెంపు కోసం ఉద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సారి మాత్రం డీఎ పెంపు మరో 3 నుంచి 4 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్  గణాంకాలు వరుసగా పెరగడమే  ప్రధానమైన కారణం అంటున్నారు నిపుణులు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:43 AM IST
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై కీలక ప్రకటన..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై కీలక ప్రకటన..!!
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