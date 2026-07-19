/సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై కీలక ప్రకటన..!!

Central government employees DA hike 2026: కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి ఎనిమిదవ వేతన కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వేతన కమిషన్ తన పనితీరును ప్రారంభించగా, మరొక 10 నుంచి 12 నెలల్లోగా తుది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వేతన కమిషన్ అందించనుంది. ఈ లోగా ఏడవ వేతన కమిషన్ కు సంబంధించిన డిఎ చెల్లింపులు అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి జనవరి నుంచి జూన్ నెల వరకు సంబంధించిన డీఏ చెల్లింపులు జరిపారు. కాగా ఇప్పుడు మరొకసారి ఈ ఏడాది రెండో భాగం అంటే జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు డిఎ చెల్లింపులపైన అటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్రంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే పెన్షనర్లు కూడా డియర్నెల్ రిలీఫ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసు నిబంధనల ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, జూలై నెలల నుండి ఈ డీఏ పెంపు అనేది అమల్లోకి వస్తుంది. జూలై 2026కి సంబంధించిన డీఏ పెంపుపై కేంద్రం నుండి ఇప్పటివరకుఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే దీనిపై ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చ నడుస్తోంది. కాగా ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 60 శాతం డీఏ అందుతుండగా, 2026 అంటే ఈ ఏడాది జనవరిలో దీనిని 58 శాతం నుండి 60 శాతానికి ప్రభుత్వం పెంచుతూ నిర్ణయించారు.
ఇక ఈ ఏడాది మరో డీఏ పెంపు కోసం ఉద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సారి మాత్రం డీఎ పెంపు మరో 3 నుంచి 4 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గణాంకాలు వరుసగా పెరగడమే ప్రధానమైన కారణం అంటున్నారు నిపుణులు.
జూన్ నెలకు సంబంధించిన ఏఐసీపీఐ (AICPI) గణాంకాలు వెలువడిన తర్వాతే తదుపరి డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం ఒక తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారిక వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. అయితే సాధారణంగా ఈ జూలై నెలకు సంబంధించినటువంటి డీఏ పెంపుదల ప్రకటన దీపావళి పండుగకు ముందు అంటే అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ నెలల్లో ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది, ఈసారి కూడా అలాగే జరగవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఈ డీఏ పెరగడం వల్ల ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతంతో పాటు పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా పెరగుతాయి. ఈ డి ఏ పెంపు ద్వారా ఉద్యోగులకు, అలాగే పెన్షనర్లకు పెరుగుతున్న ఖర్చుల నుంచి కొద్దిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా రక్షణ, రైల్వే శాఖలతో కలుపుకుని దాదాపు 50 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఈ పెంపు వల్ల లబ్ధి పొందనున్నారు. ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి వచ్చే పెంపు మొత్తం అనేది వారి బేసిక్ జీతం, ప్రస్తుతం ఉన్న పే-లెవెల్ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
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