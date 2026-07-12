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సివిల్స్ అభ్యర్థులకు బంపరాఫర్..అభయ హస్తం దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. రూ.లక్ష ప్రోత్సాహకం, అర్హతలు.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Rajiv Gandhi Civils Abhaya Hastham: అఖిల భారత సివిల్ సర్వీసెస్ పోటీ పరీక్షలో తెలంగాణ యువత పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించడానికి.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింగరేణి సహకారంతో రాజీవ్ గాంధీ అభయ హస్తం పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద.. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన అర్హులైన అభ్యర్థులందరికీ రూ. 1 లక్ష ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. ఈ ఏడాది 140 మందికి రూ. 1 లక్ష ప్రోత్సాహకం అందనున్నట్లు సమాచారం. ఈ పథకం కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:51 AM IST
సివిల్స్ అభ్యర్థులకు బంపరాఫర్..అభయ హస్తం దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. రూ.లక్ష ప్రోత్సాహకం, అర్హతలు.. పూర్తి వివరాలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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