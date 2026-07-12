/సివిల్స్ అభ్యర్థులకు బంపరాఫర్..అభయ హస్తం దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. రూ.లక్ష ప్రోత్సాహకం, అర్హతలు.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Rajiv Gandhi Civils Abhaya Hastham: తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ సన్నద్ధం అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలనుసారం ఈ ఏడాది కూడా రాజీవ్ గాంధీ సివిల్స్ అభయ హస్తం స్కీమ్ ను కొనసాగిస్తున్నట్లు సింగరేణి సంస్థ సీఎండీ డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాష్ జ్యోతి తెలిపారు. ఈ ఏడాది యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై మెయిన్స్ కు అర్హత సాధించిన తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోని అభ్యర్థుల్లో అర్హులైన ప్రతీ ఒక్కరికీ సింగరేణి సంస్థ తరపున రూ. 1,00,000 చొప్పున ఆర్థిక ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు సమర్పించాలని.. దరఖాస్తులను పరిశీలించిన అనంతరం అర్హత సాధించిన ప్రతి అభ్యర్థికి ఈ ఆర్థిక ప్రోత్సాహాకాన్ని అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు www.scclmines.com వెబ్ సైట్ ను సందర్శించాలని కోరారు. సింగరేణి అందిస్తున్న ఈ ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ మంది తెలంగాణ యువత సివిల్ సర్వీసెస్ లో విజయం సాధించాలని రాష్ట్రానికి దేశానికి సేవలందించాలని డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాశ్ జ్యోతి ఆకాంక్షించారు.
రాష్ట్రం నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో యువత సివిల్ సర్వీసెస్ లో విజయం సాధించాలన్న లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు సింగరేణి సంస్థ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ స్కీమును 2024లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చేతుల మీదుగా ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. రాజీవ్ గాంధీ సివిల్ సర్వీసెస్ అభయ హస్తం పథకాన్ని అమలు చేయడంలో భాగంగా, 2024 సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్లో ఉత్తీర్ణులైన 140 మంది అభ్యర్థులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1 లక్ష చొప్పున ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేశారు. వీరిలో 20 మందిని ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక చేయగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 1 లక్ష చొప్పున అదనపు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకం అందించారు. వీరిలో ఏడుగురు చివరికి సివిల్ సర్వీసెస్కు అర్హత సాధించారు. గతేడాది ఈ పథకం కింద 206 మంది అభ్యర్థులకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించగా, వారిలో 50 మంది ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపికయ్యారు, 20 మంది చివరికి సివిల్ సర్వీసెస్కు అర్హత సాధించారు. అంటే, గత రెండేళ్లలో సింగరేణి ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం 346 మంది అభ్యర్థులకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించినట్లు తెలిపారు.
రాజీవ్ గాంధీ సివిల్స్ అభయ హస్తం పథకానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు:
*దరఖాస్తుదారులు తెలంగాణ శాశ్వత నివాసి అయి ఉండాలి.
*దరఖాస్తుదారుల వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ. 8 లక్షలకు మించకూడదు.
*UPSC ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
*షెడ్యూల్డ్ కులాలు (SC)
*షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ST)
*సింగరేణి ఉద్యోగుల పిల్లలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.
*దరఖాస్తుదారులు ఈ పథకం కింద ఒకసారి మాత్రమే సహాయం పొందుతారు.
*దరఖాస్తు చేయడానికి అవసరమైన పత్రాలు
*దరఖాస్తుదారుని స్కాన్ చేసిన సంతకం
*పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్
*UPSC ప్రిలిమ్స్ దరఖాస్తు ఫారం
*UPSC ప్రిలిమ్స్ అడ్మిట్ కార్డ్
*ఆధార్ కార్డ్
*బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు
* క్యాన్సిల్ చెక్
*నివాస ధృవీకరణ పత్రం
*ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం
*కుల ధృవీకరణ పత్రం
*బ్యాంక్ నుండి మాండేట్ ఫారం
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
దరఖాస్తులను సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా చేయాలి. దరఖాస్తుదారులు ముందుగా తమ మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఐడితో నమోదు చేసుకోవాలి. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల కోసం ఈ పథకం కింద ఆర్థిక సహాయానికి సింగరేణి కంపెనీ ఏటా దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం కూడా దీనిని కొనసాగిస్తోంది.
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