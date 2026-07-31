/రైతులకు శుభవార్త.. ఎరువుల కొరతకు చెక్ పెట్టిన మోదీ సర్కార్..!!

Central Government: ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో రైతులు ఎరువుల కొరతను ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నివారణ చర్యల గురించి, అలాగే ఎరువుల లభ్యతపై సమాచారాన్ని కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ పార్లమెంటుకు తెలియజేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రైతుకు యూరియా, డీఏపీ, ఎంఓపీ, ఎన్పీకేఎస్ వంటి అవసరమైన ఎరువులు సరైన పరిమాణంలో, సకాలంలో అందేలా చూసేందుకు రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక బృహత్ ప్రణాళికను అమలు చేస్తోంది. ప్రతి సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు, ఆయా రాష్ట్రాల అవసరాలను క్షుణ్ణంగా అంచనా వేసి, డిజిటల్ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ద్వారా ఎరువుల సరఫరాను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. దేశీయ ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు, ఇతర దేశాల నుండి సకాలంలో ఎరువులను దిగుమతి చేసుకుని, రైతులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు ముందుగానే తగినంత నిల్వలను నిర్వహిస్తారు.
ఎరువుల రవాణాలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రైల్వే సహకారంతో ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎరువుల లభ్యతను నిజ సమయంలో పర్యవేక్షించడానికి.. ఎక్కడ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందో గుర్తించడానికి, అత్యాధునిక ఆన్లైన్ వెబ్ ప్లాట్ఫారమ్ అయిన సమీకృత ఎరువుల నిర్వహణ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు ఎరువుల కంపెనీలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, డిమాండ్కు అనుగుణంగా సరఫరాను వేగవంతం చేస్తున్నాయి. రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా, ఎరువులు గ్రామాలకు సకాలంలో చేరేలా చూస్తున్నాయి. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా రైతులు తమ పంట కోత సమయంలో ఎరువులను పొందడంలో ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవడం లేదని, ప్రభుత్వ విధానాలు వారికి ఎంతగానో ప్రయోజనం చేకూరుస్తున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రైతులకు ప్రభుత్వం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఎరువులను అందించింది. రబీ .. ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లలో యూరియా, డీఏపీ, ఎంఓపీ, ఎన్పీకేఎస్ ఎరువులు అవసరమైన దానికంటే అధికంగా సరఫరా చేసినట్లు గణాంకాలు చూపిస్తున్నాయి. ప్రధాన ప్రభుత్వ పథకాల కారణంగా, రాష్ట్రంలోని ప్రతి రైతుకు ఎరువులు న్యాయబద్ధంగా అమ్ముడవుతున్నాయి. సీజన్ ముగిసే నాటికి పెద్ద మొత్తంలో నిల్వలు ఉండేలా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ గొప్ప అభివృద్ధి కారణంగా వ్యవసాయ రంగం మరింత పురోగమిస్తోంది, తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఆశించిన పంట దిగుబడిని పొందగలుగుతున్నారు.
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