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రైతులకు శుభవార్త.. ఎరువుల కొరతకు చెక్ పెట్టిన మోదీ సర్కార్..!!

Central Government: ఖరీఫ్, రబీ సాగు సీజన్లలో అన్నదాతలకు ఎటువంటి ఎరువుల కొరత లేకుండా ఉండేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న ముందస్తు చర్యలు, ఎరువుల లభ్యత వివరాలు పార్లమెంటులో చర్చకు వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా సాగు చేసే ప్రతి రైతుకు సమయానికి తగిన మోతాదులో యూరియా, డీఏపీ, ఎంఓపీ, ఎన్ పీకేఎస్ వంటి ప్రధాన ఎరువులు అందుబాటులో ఉండేలా ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ పకడ్బందీగా ప్రణాళికలు రచిస్తోందని తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 31, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:12 PM IST
రైతులకు శుభవార్త.. ఎరువుల కొరతకు చెక్ పెట్టిన మోదీ సర్కార్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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