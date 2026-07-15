Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /సొంత ఇల్లు లేని వారికి శుభవార్త. జూలై 20 నుంచి ఇందిరమ్మ LIG ఇళ్ల పంపిణీ.. లబ్ధిదారులు వీరే..!!

సొంత ఇల్లు లేని వారికి శుభవార్త. జూలై 20 నుంచి ఇందిరమ్మ LIG ఇళ్ల పంపిణీ.. లబ్ధిదారులు వీరే..!!

Indiramma LIG Houses: కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలో నిర్మించతలపెట్టిన ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజీ ఇళ్లకు ఈనెల 20వ తేదీన శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎల్ఐజీ ఇండ్ల నిర్మాణాల గురించి సచివాలయంలో అధికారులతో ఆయన సమీక్షించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:46 AM IST
సొంత ఇల్లు లేని వారికి శుభవార్త. జూలై 20 నుంచి ఇందిరమ్మ LIG ఇళ్ల పంపిణీ.. లబ్ధిదారులు వీరే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు.. ఆ రోజే మెగా పీటీఎం!
thalliki vandanam updates24 min ago
2
mudragada padmanabham death31 min ago
3
Spain vs France World Cup46 min ago
4
Puri Jagannadh Ratha Yatra1 hr ago
5
Nand Kishore Goenka last Rights1 hr ago