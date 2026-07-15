/సొంత ఇల్లు లేని వారికి శుభవార్త. జూలై 20 నుంచి ఇందిరమ్మ LIG ఇళ్ల పంపిణీ.. లబ్ధిదారులు వీరే..!!

Indiramma LIG Houses: తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో నిరుపేదలకు సొంతింటి కలను నెరవేరస్తున్న ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు అదే సంకల్పంతో క్యూర్ ప్రాంతంలోని పేదలకు సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చేందుకు మరో చారిత్రాత్మక అడుగు వేస్తోందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా క్యూర్ పరిధిలో దశలవారీగా లక్ష ఎల్ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించబోతున్నట్లు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పరిపాలన అనుమతులు కూడా ఇచ్చినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ నెల 20వ తేదీన క్యూర్ ప్రాంతంలో ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజి గృహ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల ఇన్చార్జి మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్ బాబు, హైదరాబాద్ జిల్లా మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్లతో కలిసి.. ఈ పథకానికి సంబంధించిన దరఖాస్తుల ఆహ్వానం, అర్హతలు, టెండర్ ప్రక్రియ, అమలు విధానం మొదలైన పూర్తి మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తానని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో క్యూర్ (CURE) ప్రాంతంలో లక్ష ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజి (LIG) ఇళ్లను నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. మొదటి దశలో.. పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కనీసం 500 ఇళ్లను నిర్మిస్తామని.. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి 1,000 ఇళ్ల వరకు నిర్మిస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఎలాంటి ముందుచూపు లేకుండా.. హైదరాబాద్ నగరానికి 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను నిర్మించింది. దీనివల్ల తమ జీవనోపాధి దెబ్బతింటుందని, ఉద్యోగాలు, ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోతామని భయపడిన చాలా మంది అక్కడ నివసించలేకపోయారు అని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు.
క్యూఆర్ఈ (CURE) ప్రాంతంలో గృహ నిర్మాణ స్థలాల గుర్తింపు
తమ ప్రభుత్వం పేదల వాస్తవ జీవన పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని, అత్యంత అవసరమైన ప్రాంతాలలో కోట్లాది రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లను నిర్మిస్తోంది మంత్రి తెలిపారు. ఆ ప్రాంతాన్ని ఒకే యూనిట్గా పరిగణిస్తూ, వారి ఉపాధి, పిల్లల విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు, రవాణా మొదలైన వాటిలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురుకాకుండా చూసుకుంటూ, వారు ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న ప్రాంతాలలో వాటా.. యాజమాన్య హక్కులను కల్పించడం ద్వారా ప్రభుత్వం వారి కుటుంబాలకు శాశ్వత ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తోందని తెలిపారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ క్యూర్ ఏరియా పరిధిలోకి వచ్చే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో స్థలాలను గుర్తించామని, ఆ స్థలాలను గృహ నిర్మాణ శాఖ ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసుకుందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇళ్ల సంఖ్య, నిర్మించాల్సిన అంతస్తుల సంఖ్య, ప్రతి ప్లాట్ విస్తీర్ణం, భవనాల డిజైన్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో చర్చించి రెండు మూడు రోజుల్లో ఖరారు చేస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పారు.
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