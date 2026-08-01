/రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న కవచ్ సిస్టమ్..!!

Kavach system, Kavach 4.0: రైలు ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ.. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన కావాక్ (ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్)ను అమలు చేయడంలో భారతీయ రైల్వే.. జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. ఎదురెదురుగా ఢీకొనే ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా తొలగించి, మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలను నివారించే ఈ స్మార్ట్ టెక్నాలజీని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వేగంగా అమలు చేస్తున్నారు. దక్షిణ కరోలినా రైల్వే (SCR)లో ఒక సాంకేతిక విప్లవాన్ని తీసుకువస్తూ.. తెలంగాణలోని 63 రైల్వే స్టేషన్లలో.. 627 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర కావాక్ వ్యవస్థను ఇప్పటివరకు విజయవంతంగా అమలు చేశారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో, జోన్ వ్యాప్తంగా 486 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర అధునాతన కావాక్ 4.0 వెర్షన్ను విజయవంతంగా అమలు చేసి, రైలు ట్రయల్స్ను వేగవంతం చేశారు. కీలక స్టేషన్లలో భద్రతను పెంచడానికి, 21 కొత్త డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. 479 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టి, రైలు సామర్థ్యాన్ని పెంచారు.
ఈ అధునాతన డిజిటల్ వ్యవస్థ లోకో పైలట్లకు డిజిటల్ భద్రతా వలయంగా పనిచేస్తూ, రైలు ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితంగా చేస్తుంది. ఒకవేళ లోకో పైలట్ పొరపాటున రెడ్ సిగ్నల్ను గమనించకపోయినా లేదా నిర్దేశించిన వేగ పరిమితిని మించి ప్రయాణించినా, ఈ వ్యవస్థ దానిని వెంటనే గుర్తించి, స్వయంచాలకంగా బ్రేకులు వేసి రైలును ఆపుతుంది. భారీ పొగమంచు ప్రతికూల వాతావరణంలో కూడా, లోకో పైలట్ క్యాబిన్ లోపల ఉన్న డిస్ప్లే స్క్రీన్పై వస్తున్న సిగ్నల్స్ను స్పష్టంగా చూడగలరు. స్మార్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, ఇది ఒకే ట్రాక్పై ఒక నిర్దిష్ట దూరంలో ఒకదానికొకటి సమీపిస్తున్న రెండు రైళ్లను గుర్తించి, ఆటోమెటిగ్గా బ్రేకులు వేస్తుంది. లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్ను సమీపిస్తున్నప్పుడు, లోకో పైలట్ ఎటువంటి జోక్యం లేకుండా విజిల్/హార్న్ మోగించడానికి కూడా కవచ్ వీలు కల్పిస్తుంది.
ఆధునిక సాంకేతిక పురోగతులతో రూపొందించిన అధునాతన 'కవచ్ 4.0' వెర్షన్ను వేగంగా అమలు చేయడంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే గణనీయమైన పురోగతిని సాధిస్తోంది. సికింద్రాబాద్-ముంబై, సికింద్రాబాద్-ధర్మవరం, కాజీపేట-బల్లార్షా వంటి అధిక రద్దీ గల మార్గాలలో కవచ్ టవర్లు, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ (OFC), ట్రాక్-సైడ్ RFID (OFID) ట్యాగ్లను ఏర్పాటు చేసే పనులు వేగంగా పురోగమిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే 100కు పైగా లోకోమోటివ్లకు (రైలు ఇంజన్లకు) కవచ్ పరికరాలను విజయవంతంగా అమర్చారు. వికారాబాద్-బీదర్ , వాడి-వికారాబాద్-సనత్నగర్ మార్గాలలో ఈ వ్యవస్థను విస్తృతంగా పరీక్షించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే మూలధన బడ్జెట్ను రికార్డు స్థాయిలో రూ.2.77 లక్షల కోట్లకు పెంచడంతో, భద్రతా ప్రాజెక్టులకు నిధుల కేటాయింపు పూర్తిగా పూర్తయింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రధాన నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని క్రమంగా 100శాతం కవచ్ కవరేజీ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చేందుకు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వికారాబాద్-బీదర్, వాడి-వికారాబాద్-సనత్నగర్ వంటి మార్గాలలో కూడా పనులు వేగంగా పూర్తికావస్తున్నాయి. ఈ అధునాతన డిజిటల్ భద్రతా వ్యవస్థ అమలుతో తెలంగాణలో రైలు ప్రయాణం మరింత వేగవంతంగా, సురక్షితంగా మారుతుంది.
కొన్ని సిగ్నలింగ్ మార్గాలలో కవచ్ కేవలం ప్రాథమిక-స్థాయి రక్షణ వ్యవస్థగా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా, అత్యంత అధునాతన ప్రమాణాలతో రూపొందించబడిన కవచ్ 4.0, దేశవ్యాప్తంగా విభిన్న వాతావరణాలలో మరియు సంక్లిష్టమైన సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలలో కూడా 100శాతం పూర్తి రక్షణను అందిస్తుంది. మునుపటి వెర్షన్తో పోలిస్తే, కవచ్ 4.0 ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ (OFC) అధునాతన రేడియో టవర్లను అనుసంధానిస్తుంది. ఇది మిల్లీసెకన్లలో నిజ-సమయ సమాచార మార్పిడిని సాధ్యం చేస్తుంది. తద్వారా ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ తక్షణమే స్పందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా, కవచ్ 4.0 అధిక సాంద్రత గల నెట్వర్క్ మార్గాలలో భారీ రైలు రద్దీ ఉన్న కూడళ్లలో మరింత కచ్చితత్వంతో పనిచేస్తుంది. ఈ అధునాతన ఇన్-క్యాబిన్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ, దట్టమైన పొగమంచులో కూడా లోకో పైలట్ డిస్ప్లే స్క్రీన్పై సిగ్నల్ వివరాలను స్పష్టంగా ప్రదర్శిస్తుంది. చిన్నపాటి పొరపాట్లు జరిగినా కూడా సెకన్ల వ్యవధిలో ఆటోమేటిక్ బ్రేకులను యాక్టివేట్ చేస్తుంది.
సికింద్రాబాద్లో కవచ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్...
రైల్వే శాఖ, సికింద్రాబాద్లోని ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ (IRISET)లో కవచ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను ఏర్పాటు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కవచ్ను అమలు చేయడానికి అవసరమైన లోకో పైలట్లు, సిగ్నలింగ్ ఇంజనీర్లు.. సాంకేతిక సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు, ఐఐటి హైదరాబాద్ వంటి ప్రఖ్యాత సంస్థల సహకారంతో ఈ రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన తాజా నవీకరణల కోసం ప్రమాణాల పరిశోధన, అభివృద్ధిని కూడా ఇది నిర్వహిస్తుంది.
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