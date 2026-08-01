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రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న కవచ్ సిస్టమ్..!!

Kavach system, Kavach 4.0: తెలంగాణలోని 63 రైల్వే స్టేషన్లలో.. 627 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర కావాక్ వ్యవస్థను ఇప్పటివరకు విజయవంతంగా అమలు చేశారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో, జోన్ వ్యాప్తంగా 486 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర అధునాతన కావాక్ 4.0 వెర్షన్‌ను విజయవంతంగా అమలు చేసి, రైలు ట్రయల్స్‌ను వేగవంతం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:24 PM IST
రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న కవచ్ సిస్టమ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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