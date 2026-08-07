/ ఏఐతో మారిపోయిన గూగుల్ మ్యాప్స్.. హోటల్స్, ఫుడ్ ఇక అన్ని సేవలు ఒక్క యాప్ లోనే..!!

Google Maps: ఇంతకాలం మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే ఒక యాప్, హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఒక యాప్, క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఒక యాప్ ఇలా మల్టీ లెవెల్ యాప్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని తికమక పడాల్సి ఉండేది. యూజర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్యలను గుర్తించిన గూగుల్ ఇప్పుడు ఏకంగా అన్ని సేవలను కలిపి ఒకే యాప్ లో ఉండేలా కొత్త యాప్ డిజైన్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ టెక్నాలజీని కూడా ఉపయోగించుకుంది.
ఇందులో భాగంగా గూగుల్ తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత 'ఆస్క్ మ్యాప్స్' (Ask Maps) ఫీచర్ను మరింత వేగంగా విస్తరిస్తోంది, దీని సహాయంతో యూజర్లు టేక్అవే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం, హోటల్ గదులను వెతకడం, సమీపంలోని ఈవెంట్లను కనుగొనడం వంటి పనులను సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన కొన్ని దేశాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆస్క్ మ్యాప్స్ సేవలను ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, కెనడా, ఇండోనేషియా, జపాన్, మెక్సికోలతో పాటు ఇంగ్లీష్ భాషలో అందుబాటులో ఉన్న దాదాపు 150కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాలకు గూగుల్ విస్తరిస్తోంది.
Ask Maps ఎలా పనిచేస్తుంది..
ఈ కొత్త ఫీచర్ గూగుల్ జెమిని (Gemini) AI మోడల్ రియల్-టైమ్ మ్యాపింగ్ డేటాతో కనెక్ట్ చేస్తుంది, దీనివల్ల యూజర్లు వాయిస్ ద్వారా ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ల ద్వారా అనేక పనులను చాలా సులభంగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
యూజర్లకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు రియల్-టైమ్ సమాచారం, పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్, కన్వర్సేషనల్ కంట్రిబ్యూషన్స్ వంటి వినూత్న ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు గూగుల్ అధికారిక బ్లాగ్ పోస్ట్లో వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం అమెరికాలోని యూజర్లు తాము ప్రయాణించే మార్గంలో ఉన్న రెస్టారెంట్ల నుండి కావాల్సిన ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి ఈ కొత్త ఆస్క్ మ్యాప్స్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఈ AI ఫీచర్ యూజర్ల ఫుడ్ చాయిస్, వారు గతంలో సేవ్ చేసుకున్న ప్రాంతాలను విశ్లేషించి, సమీపంలోని రెస్టారెంట్లను గుర్తించి ఆహారాన్ని నేరుగా కార్ట్కు జోడిస్తుంది. ఈ సేవ ప్రస్తుతం స్క్వేర్, టోస్ట్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది, త్వరలో ఉబెర్ ఈట్స్ను కూడా ఇందులో అనుసంధానించనున్నారు. ప్రయాణికులు తమ బడ్జెట్, హోటల్ రకం, జిమ్ లేదా రెస్టారెంట్లు వంటి సౌకర్యాలను, సరైన వసతిని వెతకడానికి ఆస్క్ మ్యాప్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ ఫీచర్ రియల్ టైంలో హోటల్ గదుల ధరలు, అవైలబిలిటీని పోల్చడమే కాకుండా, సమీపంలో జరిగే మ్యూజిక్, కామెడీ షోలు వంటి కార్యక్రమాలను కూడా చూడమని సిఫార్సు చేస్తుంది. టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయడానికి నేరుగా లింక్లను అందిస్తుంది.
యూజర్లు తమ గూగుల్ ఖాతాలోని జెమిని లేదా జిమెయిల్ను ఆస్క్ మ్యాప్స్కు అనుసంధానించడం ద్వారా విమాన ప్రయాణ వేళలు, ముందస్తు హోటల్ రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను పొందే వెసులుబాటు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
రాబోయే రోజుల్లో గూగుల్ క్యాలెండర్ను కూడా ఈ ఫీచర్తో అనుసంధానించాలని గూగుల్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది, దీని ద్వారా యూజర్లు తమ రోజువారి పనులను మ్యాప్స్ ఉపయోగించి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
బస్సులు, రైళ్లు, మెట్రో సర్వీసులు, ఫెర్రీల కోసం గూగుల్ ఒక వర్చువల్ డిపార్చర్ బోర్డ్ను జోడిస్తోంది, ఇది ప్రయాణ సమయాలకు సంబంధించిన రియల్-టైమ్ అప్డేట్లను అందిస్తుంది.
అయితే ప్రస్తుతం ఫుడ్ ఆర్డరింగ్, హోటల్ సెర్చ్ వంటి ఏజెంటిక్ ఫీచర్లు మొదటగా అమెరికాలో ప్రారంభమై ఆ తర్వాత ఇతర దేశాలకు విస్తరించనున్నాయి.
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