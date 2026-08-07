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ఏఐతో మారిపోయిన గూగుల్ మ్యాప్స్.. హోటల్స్, ఫుడ్ ఇక అన్ని సేవలు ఒక్క యాప్ లోనే..!!

Google Maps: ఇంతకాలం మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే ఒక యాప్, హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఒక యాప్, క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఒక యాప్ ఇలా మల్టీ లెవెల్ యాప్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని తికమక పడాల్సి ఉండేది. యూజర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్యలను గుర్తించిన గూగుల్ ఇప్పుడు ఏకంగా అన్ని సేవలను కలిపి ఒకే యాప్ లో ఉండేలా కొత్త యాప్ డిజైన్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ టెక్నాలజీని కూడా ఉపయోగించుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:26 PM IST
ఏఐతో మారిపోయిన గూగుల్ మ్యాప్స్.. హోటల్స్, ఫుడ్ ఇక అన్ని సేవలు ఒక్క యాప్ లోనే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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