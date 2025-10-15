Data Center Jobs: వైజాగ్ గూగుల్ డేటా సెంటర్లో జాబ్ కావాలంటే ఇలా చేయండి.. మీకు ఉద్యోగం రాకపోతే నన్ను అడగండి..!!

Vizag Google Data Center: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి భారీ ఎత్తున అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్, విశాఖపట్నంలో రూ. 1.25 లక్షల కోట్ల (దాదాపు 15 బిలియన్ డాలర్ల) పెట్టుబడితో భారీ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్ట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి మంగళవారం ఢిల్లీలో అధికారిక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం అవడంతో విశాఖపట్నం, పరిసర ప్రాంతాల్లో వేలాది ఉద్యోగాలు సృష్టించబడనున్నాయి. డేటా సెంటర్ పరిశ్రమ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో, ఈ రంగంలో నైపుణ్యాలు కలిగిన వారికి ఇది అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశం ఉంది.
డేటా సెంటర్ అంటే ఏమిటి?
డేటా సెంటర్ అనేది పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ సమాచారం నిల్వ చేయడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి, పంపిణీ చేయడానికి ఉపయోగించే సాంకేతిక కేంద్రం. ఇవి ఇంటర్నెట్ సేవలు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, బ్యాంకింగ్, సోషల్ మీడియా వంటి అనేక రంగాలకు వెన్నెముకలుగా పనిచేస్తాయి.
ఈ సెంటర్లలో హార్డ్వేర్, సర్వర్లు, నెట్వర్క్ పరికరాలు, శక్తివంతమైన శీతలీకరణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. అందువల్ల, ఇక్కడ టెక్నికల్, ఇంజినీరింగ్, మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ వంటి విభిన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
డేటా సెంటర్లలో ప్రధానమైన ఉద్యోగాలు:
డేటా సెంటర్ టెక్నీషియన్ : సర్వర్లు, హార్డ్వేర్, నెట్వర్క్ పరికరాలను ఇన్స్టాల్ చేసి నిర్వహించడం.
నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ : నెట్వర్క్ సిస్టమ్ల రూపకల్పన, నిర్వహణ, ట్రబుల్షూటింగ్ బాధ్యత.
ఫెసిలిటీస్ ఇంజనీర్ : విద్యుత్, కూలింగ్, భద్రతా వ్యవస్థలను పర్యవేక్షించడం.
ఐటీ సపోర్ట్ స్టాఫ్ : సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్, భద్రతా సమస్యలను పరిష్కరించడం.
ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ : డేటా సెంటర్ నిర్మాణం, విస్తరణ, అప్గ్రేడ్ల ప్రాజెక్టులను సమన్వయం చేయడం.
అసెట్ మేనేజర్ : పరికరాల కొనుగోలు, ట్రాకింగ్, డాక్యుమెంటేషన్ నిర్వహణ.
సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ : డేటా భద్రత, నెట్వర్క్ రక్షణ బాధ్యతలు.
అర్హతలు, అవసరమైన సర్టిఫికేషన్లు:
డేటా సెంటర్లో ఉద్యోగం పొందాలంటే కనీసం కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిగ్రీ అవసరం. ఇకపోతే ఇండస్ట్రీ గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేషన్లు ఉండటం చాలా కీలకం:
CompTIA A+ (హార్డ్వేర్ బేసిక్స్కి)
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Certified Data Center Professional (CDCP)
ఈ సర్టిఫికేషన్లు ఉంటే, ఉద్యోగ అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయి.
అవసరమైన నైపుణ్యాలు:
సర్వర్, నెట్వర్క్ సెటప్లలో అనుభవం
వర్చువలైజేషన్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ (AWS, Azure, GCP)
ట్రబుల్షూటింగ్, హార్డ్వేర్ మానిటరింగ్
పైథాన్ లేదా పవర్షెల్ స్క్రిప్టింగ్లో ప్రాథమిక అవగాహన
టీమ్వర్క్, కమ్యూనికేషన్, క్విక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నైపుణ్యాలు
భవిష్యత్లో డిమాండ్ ఉన్న రంగాలు (2025 నాటికి)
క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్
డేటా సెంటర్ ఆటోమేషన్
సైబర్ సెక్యూరిటీ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్
AI ఆధారిత డేటా ఆపరేషన్లు
MEP (మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్) సిస్టమ్స్
వైజాగ్లో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టెక్నాలజీ రంగానికి కొత్త ఊపు రానుంది. డేటా సెంటర్ పరిశ్రమలో కెరీర్ను నిర్మించాలనుకునే యువతకు ఇది ఒక బంగారు అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. సరైన సర్టిఫికేషన్లు, నైపుణ్యాలు ఉంటే, భవిష్యత్తు ఉద్యోగాల తలుపులు తప్పక తెరుచుకుంటాయి.
