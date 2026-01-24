English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Google Pixel 10 Price: గూగుల్ పిక్సెల్ 10పై రూ.12,000 భారీ డిస్కౌంట్..అత్యంత చీప్ రేట్‌కే కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్!

Google Pixel 10 Offer Price: గూగుల్ తన లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ గూగుల్ పిక్సెల్ 10 (Google Pixel 10) పై భారత మార్కెట్లో అదిరిపోయే ఆఫర్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆండ్రాయిడ్ ప్రేమికులకు, ముఖ్యంగా బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఎటువంటి ఎక్స్ఛేంజ్ లేకుండానే కేవలం బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ఈ ఫోన్ ధరను భారీగా తగ్గించుకోవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:59 PM IST

Google Pixel 10 Price: గూగుల్ పిక్సెల్ 10పై రూ.12,000 భారీ డిస్కౌంట్..అత్యంత చీప్ రేట్‌కే కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్!

ధర, ఆఫర్ల వివరాలు:
గూగుల్ పిక్సెల్ లాంచ్ ధర రూ.79,999గా (12GB RAM + 256GB వేరియంట్) ఉంది. ప్రస్తుతం రిపబ్లిక్ సేల్ నేపథ్యంలో ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్‌లో నేరుగా రూ.5,000 తగ్గించి రూ.74,999 కి అందుబాటులో ఉంది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కార్డ్ (HDFC) ఉపయోగించి EMI ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా రూ.7,000 ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ రెండు ఆఫర్లు కలిపితే పిక్సెల్ 10 మీకు కేవలం రూ.67,999కే లభిస్తుంది. 

ICICI బ్యాంక్ కార్డ్స్ ద్వారా 5% (గరిష్టంగా రూ.3,000) వరకు తగ్గింపు పొందే వీలుంది. దీంతో పాటు మీ పాత మొబైల్‌ను ఎక్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు దాదాపుగా రూ.25,000 వరకు తగ్గింపు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఎక్ఛేంజ్ ఆఫర్ అనేది మీ మొబైల్ బ్రాండ్, వాల్యూ, కొనుగోలు చేసిన సంవత్సరం వంటి వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

గూగుల్ పిక్సెల్ 10 - ఫీచర్లు..
అత్యాధునిక డిస్‌ప్లే: 6.3-అంగుళాల యాక్చువా OLED స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు గరిష్టంగా 3,000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది.

టెన్సర్ G5 చిప్‌సెట్: గూగుల్ సొంతంగా తయారు చేసిన సరికొత్త Tensor G5 ప్రాసెసర్ ద్వారా ఇది అత్యంత వేగంగా పనిచేస్తుంది.

ప్రో-గ్రేడ్ కెమెరా: 48MP మెయిన్ సెన్సార్, 13MP అల్ట్రావైడ్, 10.8MP టెలిఫోటో కెమెరాలతో అద్భుతమైన ఫోటోలు తీయవచ్చు.

ఆండ్రాయిడ్ 16 & AI: ఇది నేరుగా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఓఎస్‌తో వస్తుంది. గూగుల్ జెమిని AI (Gemini AI), మ్యాజిక్ ఎడిటర్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

7 ఏళ్ల భరోసా: గూగుల్ ఈ ఫోన్‌కు 2033 వరకు (ఏకంగా 7 సంవత్సరాలు) సాఫ్ట్‌వేర్, సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్లు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

బ్యాటరీ: 4,835mAh బ్యాటరీతో పాటు 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కలదు.

పిక్సెల్ సిరీస్‌లో కెమెరా క్వాలిటీ, సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవం ఎప్పుడూ అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం లభిస్తున్న రూ.12,000 తగ్గింపు ఈ ప్రీమియం ఫోన్‌ను మంచి డీల్‌గా మారుస్తోంది.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

