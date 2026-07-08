Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయ్యింది..సూపర్ గాడ్జెట్ ఫీచర్స్, ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!

Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయ్యింది..సూపర్ గాడ్జెట్ ఫీచర్స్, ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!

Google Pixel 11 Launch Date: గూగుల్ సంస్థ నుంచి మరో సరికొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కానుంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో నిర్వహించనున్న 'మేడ్ బై గూగుల్' ఈవెంట్ ద్వారా గూగుల్ కొత్త ప్రోడక్ట్స్‌ను విడుదల చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇదే కార్యక్రమంలో గూగుల్ పిక్సెల్ 11ను మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:28 AM IST
Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయ్యింది..సూపర్ గాడ్జెట్ ఫీచర్స్, ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.45 వేల వివో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.11,699కే!
Vivo Y11 5g1 min ago
2
Google Pixel 118 min ago
3
Auto news27 min ago
4
Mercury Transit 20261 hr ago
5
Jagtial1 hr ago