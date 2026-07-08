/Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయ్యింది..సూపర్ గాడ్జెట్ ఫీచర్స్, ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!

Google Pixel 11 Launch Date: ప్రముఖ సంస్థ గూగుల్ నుంచి పిక్సెల్ (Pixel) స్మార్ట్ ఫోన్ను లాంఛ్ చేయనున్నారు. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది నిర్వహించనున్న 'మేడ్ బై గూగుల్' అనే ఈవెంట్ ద్వారా గూగుల్ నుంచి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ను ఆగస్టు నెలలో విడుదల చేయనున్నారు. ఆగస్టు 12న నిర్వహించనున్న వేడుకలో గూగుల్ పిక్సెల్ 11ను మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్.. డిజైన్, పిక్సెల్ గ్లో
గూగుల్ ఇంకా Pixel 11 స్మార్ట్ఫోన్ గురించి అధికారికంగా సమాచారం రానప్పటికీ.. గత కొన్ని వారాలుగా ఆన్లైన్లో లీక్ అయిన సమాచారం ద్వారా టెక్ దిగ్గజం నుంచి ఏమి ఏమి ఆశించవచ్చో ఇప్పుడు ఓ అంచనాకు రావొచ్చు.
ఈ సిరీస్లో పిక్సెల్ 11, పిక్సెల్ 11 ప్రో, పిక్సెల్ 11 ప్రో ఎక్స్ఎల్, పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ వంటి మోడల్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు. లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. పిక్సెల్ 11 సిరీస్లో డిజైన్ వరకు పెద్దగా మార్పు ఉండకపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్లో మాత్రం రీడిజైన్ చేసిన కెమెరా బంప్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
పిక్సెల్ 11లో నథింక్, గ్లైప్ వంటి లైట్ల మాదిరిగా ఈసారి LED లైట్ల అమరికను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. గూగుల్ తీసుకొచ్చే ఈ విధానంలో ఆర్జీబీ (రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ) ఫార్మాట్ను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
డిస్ప్లే పరిమాణాలలో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చని అంచనా. పిక్సెల్ 11, పిక్సెల్ 11 ప్రో మోడళ్లలో 6.3-అంగుళాల OLED ప్యానెల్స్, అలాగే పిక్సెల్ 11 ప్రో ఎక్స్ఎల్లో 6.8-అంగుళాల OLED డిస్ప్లే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ 6.4-అంగుళాల కవర్ డిస్ప్లే, 8.0-అంగుళాల ఇన్నర్ స్క్రీన్ ఉంటాయని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఇందులో టెన్సార్ జీ6 ప్రాసెసర్, 7-కోర్ చిప్సెట్, పిక్సెల్ 11 ఫోన్లలో శాంసంగ్ మోడెమ్ కు బదులుగా మీడియా టెక్ ఎమ్ 90 మోడమ్ను ఉపయోగించినట్లు సమాచారం.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్ మోడళ్లు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వచ్చాయి. ఇందులో 50-మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 48-మెగా పిక్సెల్ ఆల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 48-మెగా పిక్సెల్ 5x టెలిఫొటో కెమెరా ఉన్నాయి. మరోవైపు 48 మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్, 10.5 మెగా పిక్సెల్ ఆల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 10.8 మెగాపిక్సెల్ 5x టెలిఫొటో లెన్స్ ఉంది. గూగుల్ తన పిక్సెల్ 11లో 'ఆన్-డివైస్ AI' ఫీచర్లను తీసుకురావచ్చని భావిస్తున్నారు. వీటిలో 'జెమిని ఇంటెలిజెన్స్'తో పాటు కొత్త 'ఏజెంటిక్ AI' సామర్థ్యాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 11 ధర అంచనా..
మెమరీ చిప్స్ కొరత కారణంగా విడిభాగాల ధరలు పెరగడం వల్ల గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్ ధరలను పెంచవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. గతేడాది విడుదలైన పిక్సెల్ 10 భారతదేశంలో రూ.79,999 ధరకు విడుదల కాగా.. పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్ ధరలు వరుసగా రూ.1,09,999, రూ.1,24,999గా ఉన్నాయి. ఇందులో అత్యుత్తమ శ్రేణి మోడల్ అయిన పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ ధర రూ.1,72,999గా నిర్ణయించారు.
గూగుల్ పిక్సెల్ 11 విడుదల ఎలా ఉందంటే..
పిక్సెల్ 11 విడుదల కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడాలనుకుంటే.. గూగుల్, యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో వీక్షించవచ్చు. 'మేడ్ బై గూగుల్ 2026' ఈవెంట్ ఆగస్టు 12న సాయంత్రం 6 గంటలకు (EST) ప్రారంభమవుతుంది. అంటే భారత కాలమానం ప్రకారం (IST) ఆగస్టు 13న తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు మొదలవుతుంది.
గత ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా విడుదలైన సుమారు వారం రోజుల తర్వాత Pixel 11 స్మార్ట్ఫోన్స్ అమ్మాకానికి మార్కెట్లోకి రానున్నాయి. ఆగస్టు 20, 2025లో జరిగిన గూగుల్ పిక్సెల్ 10 విడుదల కార్యక్రమాన్ని అమెరికన్ కమెడియన్, టీవీ హోస్ట్ జిమ్మీ ఫాలన్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించనున్నాడు. గతేడాది విడుదల చేసిన పిక్సెల్ 10 సిరీస్ ఆగస్టు 29న అమ్మాకాకి వచ్చింది.
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