English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPS Pension: రూ. 1000 నుంచి రూ. 7500కు పెన్షన్ పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక అప్‌డేట్..!!

EPS Pension: రూ. 1000 నుంచి రూ. 7500కు పెన్షన్ పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక అప్‌డేట్..!!

EPS Pension Key Update: ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కీలక అప్ డేట్ వచ్చింది. కనీస పెన్షన్ రూ. 7500లకు పెంపు అంశంపై మరో నిర్ణయం వెలువరించింది. కనీస పెన్షన్ పెంపు ఆలస్యం జరగడం గురించి కేంద్రం తాజాగా ఈ వివరణ ఇచ్చింది. పార్లమెంట్ వేదికగా ఈ ప్రకటన చేసింది. మరి ఎప్పుడు రూ. 1000 నుంచి రూ. 7500 కనీస పెన్షన్ పెంచుతున్నారన్న విషయం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:53 AM IST

Trending Photos

Dustbin Vastu: ఇంట్లో చెత్తబుట్టను ఈ దిశలో పెడుతున్నారా? అయితే దరిద్రం వెంటాడుతుంది!
5
Dust Bin
Dustbin Vastu: ఇంట్లో చెత్తబుట్టను ఈ దిశలో పెడుతున్నారా? అయితే దరిద్రం వెంటాడుతుంది!
Meera Raaj: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న ‘మీరా రాజ్’.. అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంటున్న భామ..
5
Meera Raaj
Meera Raaj: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న ‘మీరా రాజ్’.. అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంటున్న భామ..
Shani Rahu Yuthi: శని, రాహు-కేతు అద్భుత యోగం.. 2026లో ఈ రాశుల జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఇదే..
7
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
Shani Rahu Yuthi: శని, రాహు-కేతు అద్భుత యోగం.. 2026లో ఈ రాశుల జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఇదే..
8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సూపర్ న్యూస్.. బేసిక్ పే ఇలా నిర్ణయిస్తే భారీగా జీతాలు..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సూపర్ న్యూస్.. బేసిక్ పే ఇలా నిర్ణయిస్తే భారీగా జీతాలు..!
EPS Pension: రూ. 1000 నుంచి రూ. 7500కు పెన్షన్ పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక అప్‌డేట్..!!

Add Zee News as a Preferred Source

 EPS Pension Key Update: ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS–95) కింద కనీస పెన్షన్‌ను ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 1,000 నుంచి రూ. 7,500కు పెంచాలనే అంశంపై మరోసారి చర్చలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ పెంపు విషయంలో జాప్యం ఎందుకు జరుగుతోందనే ప్రశ్నకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా పార్లమెంట్ వేదికగా స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చింది. లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు ఎన్నో ఏళ్లుగా కనీస పింఛను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నప్పటికీ.. ఇప్పటివరకు ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం వెలువడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తెలిపిన కారణాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

EPS–95 పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కనీస పెన్షన్ మొత్తంపై పెన్షనర్లలో అసంతృప్తి ఉంది. పెరిగిన జీవన వ్యయం, వైద్య ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో రూ. 1,000 పెన్షన్‌తో జీవించడం అసాధ్యమని పెన్షనర్ల సంఘాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. ఈ కారణంగానే కనీస పెన్షన్‌ను రూ. 7,500కు పెంచాలనే డిమాండ్ దేశవ్యాప్తంగా బలంగా వినిపిస్తోంది. అయితే, ఈ డిమాండ్‌ను అమలు చేయడంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా వివరించింది.

పెన్షన్ పెంపు విషయంలో ప్రధాన అడ్డంకి నిధుల లభ్యతేనని కేంద్ర మంత్రి పార్లమెంటులో వెల్లడించారు. కనీస పెన్షన్‌ను రూ. 7,500కు పెంచితే, ప్రభుత్వంపై ఏటా వేల కోట్ల రూపాయల అదనపు భారం పడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం EPS–95 పథకానికి వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్లు, చెల్లించాల్సిన పెన్షన్ మొత్తాల మధ్య సమతుల్యత సున్నితంగా ఉందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఒక్కసారిగా భారీగా పెంచితే, ఈ సమతుల్యత పూర్తిగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం చేసింది.

ఈపీఎస్–95 ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజన పథకం అని ప్రభుత్వం గుర్తు చేసింది. అంటే.. ఈ పథకంలో ఉన్న నిధుల ఆధారంగానే పెన్షన్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో కూడా పెన్షనర్లకు నిరంతరంగా చెల్లింపులు జరగాలంటే ఫండ్ నిలకడగా ఉండటం అత్యంత అవసరం. కనీస పెన్షన్‌ను గణనీయంగా పెంచితే, ఫండ్ త్వరగా ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని, దాంతో పథకం మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.

Also Read: EPFO Pension Nomination Rules: అవివాహిత ఉద్యోగులు ఎవరిని నామినేట్ చేయాలి? EPF రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయ్...?

ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి భారీగా సబ్సిడీ ఇస్తోందని, కనీస పెన్షన్ కొనసాగించేందుకు బడ్జెట్ నుంచి అదనపు నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. అయితే, పెన్షన్ మొత్తాన్ని మరింత పెంచాలంటే ఇంకా ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయింపులు అవసరమవుతాయని.. ఇది దేశ ఆర్థిక లోటుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ అంశంపై ఆర్థిక శాఖ, కార్మిక శాఖ మధ్య విస్తృత చర్చలు జరుగుతున్నాయని తెలిపింది.

పెన్షన్ పెంపు అంశాన్ని పరిశీలించిన పలు కమిటీలు.. నిపుణులు భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారని కేంద్రం తెలిపింది. పెన్షనర్లకు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, దేశ ఆర్థిక స్థితి, పథకం భవిష్యత్తు రెండింటినీ సమతుల్యంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. అందుకే అన్ని కోణాల్లో అధ్యయనం చేసి నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియకు సమయం పడుతోందని స్పష్టం చేసింది.

ప్రస్తుతం రూ. 7,500 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని ప్రభుత్వం స్పష్టచేసింది. పెన్షనర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలిపింది. దీనికోసం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. పరిస్ధితులన్నీ అనుకూలిస్తే తొందరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది.

Also Read: EPFO EDLI Scheme: PF హోల్డర్లకు రూ.7 లక్షల ఉచిత జీవిత బీమా.. క్లెయిమ్ చేసే ప్రక్రియను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

EPS Minimum Pension Hikeeps 95 pensionMinimum Pension Rs 7500EPS Pension Hike UpdateEmployees Pension Scheme

Trending News