  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Govt Employees Pension: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఈ తప్పు చేయకండి.. మీకు పెన్షన్ రాదు.. ముందు రూల్స్ అర్థం చేసుకోండి..!

Govt Employees Pension: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఈ తప్పు చేయకండి.. మీకు పెన్షన్ రాదు.. ముందు రూల్స్ అర్థం చేసుకోండి..!

Govt Employees Pension: ప్రభుత్వ ఉద్యోగి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేస్తే.. సర్వీస్ కాలం ఎంత ఉన్నా పెన్షన్ అర్హత ఉండదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే.. ప్రావిడెంట్ ఫండ్, గ్రాట్యుటీ లాంటి చట్టబద్ధ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. రాజీనామా చేసే ముందు నియమాలు పూర్తిగా తెలుసుకోవడం అవసరమని పేర్కొంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:53 AM IST

Govt Employees Pension: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఈ తప్పు చేయకండి.. మీకు పెన్షన్ రాదు.. ముందు రూల్స్ అర్థం చేసుకోండి..!

Govt Employees Pension: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాజీనామా చేస్తే పెన్షన్ వస్తుందా? లేదా? అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ అంశంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తాజా తీర్పు ఈ అనిశ్చితికి స్పష్టత తీసుకొచ్చింది. సర్వీస్  కాలం ఎంత ఉన్నా..  ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేస్తే పెన్షన్ హక్కు ఉండదని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. ఈ తీర్పు భవిష్యత్తులో ఉద్యోగులపై పెద్ద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ అంశంపై  గురుగ్రామ్‌కు చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అమిత్ కుమార్ చేసిన విశ్లేషణ కీలకంగా మారింది. ఆయన ఒక విద్యా సంబంధిత వీడియోను విశ్లేషిస్తూ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పూర్తి  సర్వీస్ కాలం పూర్తయ్యేలోపు రాజీనామా చేస్తే పెన్షన్ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. అయితే.. అలాంటి ఉద్యోగులకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) గ్రాట్యుటీ వంటి చట్టబద్ధమైన ప్రయోజనాలు మాత్రం లభిస్తాయని తెలిపారు.

ఈ తీర్పు ఢిల్లీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (డీటీసీ)కు చెందిన ఒక మాజీ ఉద్యోగి కేసులో స్పష్టతనిచ్చింది కోర్టు. ఆ ఉద్యోగి డీటీసీలో కండక్టర్‌గా చేరి దాదాపు 30 సంవత్సరాల పాటు సేవలందించాడు. అనంతరం 2014 ఆగస్టు 7న ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేశాడు. కొంతకాలానికి.. ఈ రాజీనామా తన పెన్షన్,  ఇతర పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను ప్రభావితం చేస్తుందని తెలుసుకుని, రాజీనామాను విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అధికారులు అప్పటికే రాజీనామాను అంగీకరించడంతో, ఆయన అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.

ఉద్యోగం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత.. ఆ వ్యక్తికి తన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మొత్తం లభించింది. అయితే.. పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్ చెల్లింపులు జరగలేదు. దీంతో ఆయన న్యాయపోరాటానికి దిగగా.. ఈ కేసు చివరకు సుప్రీంకోర్టుకు చేరుకుంది. ఈ కేసును విచారించిన సుప్రీంకోర్టు 1972 నాటి సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్ (పెన్షన్) నిబంధనలను పరిశీలించింది. వాటిలోని రూల్ 26 ప్రకారం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రాజీనామా చేస్తే అతని గత సర్వీస్ మొత్తం రద్దైనట్టుగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల అలాంటి ఉద్యోగికి పెన్షన్ అర్హత ఉండదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఏ వయస్సున్న ఆడపిల్లలకు సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం వర్తిస్తుంది? అర్హతలు ఏంటి? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి..?

అయితే.. ఆ ఉద్యోగి తనకు 20 సంవత్సరాలకు పైగా సర్వీస్ ఉన్నందున తన రాజీనామాను స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణగా పరిగణించాలని వాదించాడు. కానీ, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణకు కనీసం మూడు నెలల ముందస్తు నోటీసు తప్పనిసరి అని కోర్టు గుర్తు చేసింది. ఈ నిబంధనను పాటించనందున, ఆయన రాజీనామాను స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణగా పరిగణించలేమని తేల్చింది.

గ్రాట్యుటీ విషయంలో మాత్రం కోర్టు ఉద్యోగికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. ఐదేళ్లకు పైగా సేవలందించిన ఉద్యోగి గ్రాట్యుటీకి అర్హుడని గ్రాట్యుటీ చట్టం స్పష్టం చేస్తుందని పేర్కొంది. మొత్తంగా.. ఈ తీర్పు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తే, సర్వీస్ కాలం ఎంత ఉన్నా పెన్షన్ హక్కు కోల్పోతారని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. అందువల్ల.. ఉద్యోగులు రాజీనామా చేసే ముందు సంబంధిత నియమాలు, నిబంధనలను పూర్తిగా తెలుసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం అత్యంత అవసరమని గుర్తించాలి.

Also Read: Ayushman Bharat Card: ఆయుష్మాన్ కార్డు ఎలా పొందాలి? దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా ? రూ. 5లక్షల ఉచిత వైద్యం పొందేందుకు మీరు అర్హులా? కాదా? ఇలా తెలుసుకోవచ్చు..!!

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

