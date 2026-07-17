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సర్కారు బడులు ఖాళీ.. ప్రైవేట్ బాటలో విద్యార్థులు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరీ దారుణం..!!

Government School Enrollment Drop: దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల విద్యాసంస్థలలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 247.2 మిలియన్లు. వీరిలో 118.9 మిలియన్ల మంది ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్నారు. ఇది కేవలం 48.09 శాతం మాత్రమే.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:34 AM IST
సర్కారు బడులు ఖాళీ.. ప్రైవేట్ బాటలో విద్యార్థులు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరీ దారుణం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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