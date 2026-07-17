/సర్కారు బడులు ఖాళీ.. ప్రైవేట్ బాటలో విద్యార్థులు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరీ దారుణం..!!

Government School Enrollment Drop: దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా భారీగా తగ్గుతోంది. ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో ఈ సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం భారీగా పెరుగుతోంది. గత విద్యా సంవత్సరంలో 2025-26లో ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్మిడియట్ స్థాయి వరకు ఉన్న విద్యార్థుల్లో సగం కంటే తక్కువ మంది మాత్రమే సర్కార్ బడుల్లో, ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల్లో చదువుతున్నారు. పెద్ద రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే.. కేవలం 7 రాష్ట్రాలు మాత్రం 50శాతం దాటాయి. దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ సంస్థల్లో చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని కేంద్ర విద్యాశాఖ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
2025-26లో.. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల విద్యాసంస్థలలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 247.2 మిలియన్లు. వీరిలో 118.9 మిలియన్ల మంది ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్నారు. ఇది కేవలం 48.09 శాతం మాత్రమే. ప్రభుత్వ-సహాయక పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 24.6 మిలియన్ల విద్యార్థులను కూడా కలిపితే, ఈ సంఖ్య 58.05 శాతానికి పెరుగుతుంది. కేరళ, గుజరాత్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఉత్తర ప్రదేశ్లలో ప్రభుత్వ-సహాయక విద్యాసంస్థల్లో చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్య అత్యధికంగా ఉంది.
ప్రభుత్వ సహాయం పొందుతున్న పాఠశాలలు/కళాశాలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 95,710 మంది విద్యార్థులు, తెలంగాణలో 69,651 మంది విద్యార్థులు నమోదు చేసుకున్నారు. 2022-23లో దేశంలో మొత్తం విద్యార్థుల జనాభా 251.8 మిలియన్లు కాగా, వారిలో 136.2 మిలియన్ల మంది (58శాతం) ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్నారు. ఇది మూడేళ్లలో 10శాతం గణనీయమైన తగ్గుదలను సూచిస్తుంది. ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గడానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విశ్లేషణ జరిపి, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రం దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలకు సూచించింది. మే, జూన్ నెలల్లో జరిగిన సమగ్ర విద్యా ప్రాజెక్ట్ ఆమోద బోర్డు (PAB) సమావేశాల్లో, దాదాపు అన్ని ప్రధాన రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గడంపై కేంద్ర విద్యా శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
సర్కారు బడుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు :
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్లో చదివించాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఈ మధ్య కాలంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ... ప్రైవేట్ స్కూల్లతో పోటీపడి ప్రచారం, నమ్మకం కల్పించడం వెనకబడ్డాయని చెప్పాలి. చాలా రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో డైరెక్టుగా 1వ తరగతి నుంచి ప్రారంభం అవుతున్నాయి. కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో 3 ఏళ్ల నుంచి నర్సరీ, ఎల్ కేజీ, యూకేజీల్లో పిల్లలకు అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాయి. ఒకసారి ప్రైవేట్ స్కూల్లకు అలవాటు పడిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు 1వ తరగతికి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు మార్చడం అసాధ్యమనే చెప్పాలి.
మరో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే.. అనేక రూరల్ ఏరియాల్లో సబ్జెక్ట్ ఉపాధ్యాయుల కొరత వేధిస్తోంది. ఒకే ఉపాధ్యాయుడు అన్ని తరగతులకు పాఠశాలలు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి నెలకొనడం వల్ల విద్యా ప్రమాణాలు దెబ్బతింటున్నాయని చెప్పాలి. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో స్మార్ట్ క్లాసులు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లు విద్యార్థులను, వారి తల్లిదండ్రులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ బడుల్లో ఇంకా పాత పద్ధతుల్లోనే పాఠాలు సాగుతుండటం.. మైనస్ అవుతుందని చెప్పాలి. కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో స్మార్ట్ క్లాసులు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ చాలా వరకు పాఠశాలల్లో ఇంకా పాత పద్ధతుల్లోనే సాగుతున్నాయి.
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