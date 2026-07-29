క్యూ కడుతున్న తల్లిదండ్రులు.. 'అడ్మిషన్లు ఫుల్' బోర్డు పెట్టిన సర్కారు బడి..!!

Tukkuguda Government School: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మంచి విద్య కోసం కార్పొరేట్ పాఠశాలల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ పాఠశాలల గేట్ల వద్ద సీట్లు లేవు అనే బోర్డును చూసి.. వారు నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా కనిపిస్తోంది. సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్లని తల్లిదండ్రులు, ఇప్పుడు అవి అందించే నాణ్యమైన విద్యకు ఆకర్షితులై, ఘర్ వాప్సీ (ఇంటికి తిరిగి రావడం)గా తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశం కోరుకునే విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడంతో, తమ పాఠశాలల్లో సీట్లు లేవని సూచిస్తూ అడ్మిషన్స్ ఫుల్ అనే బోర్డులను పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో.. తుక్కుగూడలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రవేశాలు నిండిపోయాయి - సీట్లు లేవు అని బోర్డును పెట్టింది.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సీటు పొందడం కష్టం:
మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అభివృద్ధికి, నాణ్యమైన విద్యకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి. అవి ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో పోటీపడి తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా, తుక్కుగూడలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రవేశాలు ఎంతగా పెరిగిపోయాయంటే, పాఠశాలల గేట్ల వద్ద నో అడ్మిషన్స్ అనే బోర్డులు పెట్టారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే ఒకప్పుడు విద్యార్థులు లేక వెలవెలబోయే పరిస్థితి ఉండేది కానీ నేడు సీటు దొరకడమే గగనంగా మారింది.
184 కొత్త ప్రవేశాలు:
రంగారెడ్డి జిల్లా, మహేశ్వరం మండలంలోని తుక్కుగూడ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది. గత సంవత్సరం, ఈ పాఠశాల పదవ తరగతి ఫలితాల్లో 91శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించి ఒక ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఉపాధ్యాయుల నైపుణ్యాలు, బోధనా నాణ్యతకు ముగ్ధులైన తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను చేర్పించడానికి బారులు తీరారు. గత సంవత్సరం, పదవ తరగతి పూర్తి చేసిన వారితో సహా మొత్తం 82 మంది విద్యార్థులు పాఠశాల నుండి వెళ్ళిపోగా, వారి స్థానంలో 183 మంది కొత్తగా చేరారు. 50 మందికి పైగా విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలను విడిచిపెట్టి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరడం ఇక్కడి విద్యా ప్రమాణాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
గత సంవత్సరం మా పాఠశాలలో 450 మంది విద్యార్థులు ఉండగా, వారిలో 82 మంది పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యారు. కాగా, ఈ సంవత్సరం 183 మందిలో ప్రవేశాలు జరిగాయి. నేడు, 511 మంది విద్యార్థులు చేరగా, వారిలో సుమారు 50 మంది ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి వచ్చినవారే. గత సంవత్సరం, మా పాఠశాల నుండి ఒక బాలుడు 600 మార్కులకు 570 మార్కులతో IIITలో చేరాడు. 10 మంది విద్యార్థులు 500 మార్కులు సాధించడం మా పాఠశాలకు ఎంతో గర్వకారణం. మా ఉపాధ్యాయులు ఉదయం, సాయంత్రం తరగతులు నిర్వహించడం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. విద్యార్థులు 91 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ సంవత్సరం ప్రవేశాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. 511 ప్రవేశాలు జరగడంతో మేము 'ప్రవేశాలు లేవు' అనే బోర్డు కూడా పెట్టాము అని పాఠశాల ప్రధానోప్యాధయుడు భాస్కర్ రెడ్డి తెలిపారు.
మంచి విద్య, క్రమశిక్షణే లక్ష్యం:
పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా పెరగడంతో, 6 నుండి 10వ తరగతి వరకు సెక్షన్ ఎ, బి లలో 15 మంది ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తున్నారు. ఏ తరగతిలోనూ ఖాళీ సీట్లు లేనందున, పాఠశాల గేటు వద్ద నో అడ్మిషన్స్ అని రాసి ఉన్న ఫ్లెక్సీబోర్డును ఏర్పాటు చేశామని ప్రిన్సిపాల్ భాస్కర్ రెడ్డి తెలిపారు. మా పాఠశాలలోని నిరుపేద విద్యార్థులకు మంచి విద్య, క్రమశిక్షణ అందించడమే మా లక్ష్యం. ఉపాధ్యాయుల కృషి, మంచి బోధన వల్లే మేము తల్లిదండ్రుల నుండి ఈ స్థాయి మద్దతును పొందగలిగాము అని భాస్కర్ రెడ్డి తెలిపారు. మా పాఠశాలలో పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, క్రమశిక్షణ అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని.. నాణ్యమైన బోధన వల్లే తల్లిదండ్రుల నుంచి ఈ స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తుందని తెలిపారు.
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