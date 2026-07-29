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క్యూ కడుతున్న తల్లిదండ్రులు.. 'అడ్మిషన్లు ఫుల్' బోర్డు పెట్టిన సర్కారు బడి..!!

Tukkuguda Government School: మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అభివృద్ధికి, నాణ్యమైన విద్యకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి. అవి ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో పోటీపడి తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా, తుక్కుగూడలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రవేశాలు ఎంతగా పెరిగిపోయాయంటే, పాఠశాలల గేట్ల వద్ద నో అడ్మిషన్స్ అనే బోర్డులు పెట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:11 AM IST
క్యూ కడుతున్న తల్లిదండ్రులు.. 'అడ్మిషన్లు ఫుల్' బోర్డు పెట్టిన సర్కారు బడి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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