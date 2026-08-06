/ప్రభుత్వ బడుల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. విద్యార్థుల కోసం సిక్ రూమ్స్ ఏర్పాటు.. సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం..!!

Government School Students: సర్కారు బడుల్లో మారుతున్నాయి. ప్రైవేట్ బడులు వద్దు.. సర్కార్ బడులే ముద్దు అనే స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. వేలకు వేలు ఫీజులు చెల్లించే బదులు.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పిస్తే.. మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందన్న ఆలోచన కూడా తల్లిదండ్రుల్లో వస్తోంది. అటు ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మరింత అభివ్రుద్ధి చేసేందుకు నడుం బిగిస్తున్నాయి. తాజాగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఏపీ సర్కార్ మరో కీలక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రైవేట్ బడులకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ ప్రత్యేకంగా సిక్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం డిసైడ్ అయ్యింది. వచ్చే నెల నుంచి దశలవారీగా ఈ సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు అధికారులు సైతం చర్యలు చేపడుతున్నారు.
స్కూల్ టైమింగ్స్ లో ఆకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యే విద్యార్థులు, జ్వరం, తలనొప్పి, వాంతులు, అలసట లేదా చిన్నపాటి గాయాలు వంటి సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు వెంటనే రెస్ట్ తీసుకునేందుకు ఈ సిక్ రూమ్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఇలాంటి సదుపాయం ఇప్పటి వరకు ప్రైవేటు బడుల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాదు అవసరం అయితే ప్రథమ చికిత్స అందించి.. తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వడం అవసరమైతే.. సమీప ఆసుపత్రికి తరలించే వరకు విద్యార్థిని సురక్షితంగా ఉంచే విధంగా వీటిని రూపొందిస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం.
ప్రతి సిక్ రూమ్ లో మంచాలు, ప్రథమ చికిత్స పెట్టె, తాగునీరు, అవసరమైన ప్రాథమిక వైద్య పరికరాలు, కుర్చీలు వంటి మౌలిక వసతులు ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో, ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు లేదా స్థానిక వైద్య సిబ్బంది సమన్వయంతో విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించే అవకాశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, పరిశుభ్రత, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, విద్యార్థుల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఈ నిర్ణయం విద్యార్థులకు అత్యవసర సమయంలో తక్షణ సాయం అందించడమే కాకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రులకు నమ్మకం పెంచుతుందని విద్యావేత్తలు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను విద్యార్థులకు మరింత స్నేహపూర్వకంగా, సురక్షితంగా మార్చడానికి సిక్ రూమ్లను సృష్టించడం మరో ముఖ్యమైన చర్యగా భావిస్తున్నారు.
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