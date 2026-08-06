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ప్రభుత్వ బడుల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. విద్యార్థుల కోసం సిక్ రూమ్స్ ఏర్పాటు.. సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం..!!

Government School Students: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఏపీ సర్కార్ మరో కీలక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రైవేట్ బడులకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ ప్రత్యేకంగా సిక్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం డిసైడ్ అయ్యింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:13 AM IST
ప్రభుత్వ బడుల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. విద్యార్థుల కోసం సిక్ రూమ్స్ ఏర్పాటు.. సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ బడుల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. విద్యార్థుల కోసం సిక్ రూమ్స్ ఏర్పాటు.. సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం..!!
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