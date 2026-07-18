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ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచే గొప్ప విజయాలు సాధ్యం.. గ్లోబల్ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న ప్రభుత్వ స్కూళ్లు..!!

Government High School: ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇప్పుడు కేవలం బ్లాక్‌బోర్డులను మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశాలను కూడా అందిస్తున్నాయని మంత్రి వివేక్ అన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి ఐఐటీలు, వైద్య, ఇంజనీరింగ్ వంటి ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థలలో సీట్లు సంపాదిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:54 PM IST
ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచే గొప్ప విజయాలు సాధ్యం.. గ్లోబల్ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న ప్రభుత్వ స్కూళ్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచే గొప్ప విజయాలు సాధ్యం.. గ్లోబల్ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న ప్రభుత్వ స్కూళ్లు..!!
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