/ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచే గొప్ప విజయాలు సాధ్యం.. గ్లోబల్ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న ప్రభుత్వ స్కూళ్లు..!!

Government High School: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు పెద్ద లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని.. క్రమశిక్షణతో కష్టపడితే దేశంలో అత్యున్నత స్థానాలకు చేరుకోగలరని ఇంధన మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి అన్నారు.మెదక్ జిల్లాలోని చేగుంట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 'సర్ఫ్ స్కూల్ కిట్స్' నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొని విద్యార్థులకు ఉచితంగా స్కూల్ బ్యాగులను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఆయన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇప్పుడు కేవలం బ్లాక్బోర్డులను మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశాలను కూడా అందిస్తున్నాయని మంత్రి అన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి ఐఐటీలు, వైద్య, ఇంజనీరింగ్ వంటి ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థలలో సీట్లు సంపాదిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు.
చేగుంట పాఠశాల నుండి ఇద్దరు విద్యార్థులు ఐఐఐటీలలో ప్రవేశం పొందడం పట్ల ఆయన ఉపాధ్యాయుల నిబద్ధతను ప్రశంసించారు. ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండాలని, డాక్టర్, ఐఏఎస్ అధికారి, ఇంజనీర్ లేదా ఇతర విద్యావేత్తలు కావాలనే ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని, వాటిని సాధించడానికి కష్టపడాలని ఆయన సూచించారు. క్రమశిక్షణ అనేది విజయవంతమైన వ్యక్తుల ముఖ్య లక్షణమని, విద్యార్థులు తమ చదువులతో పాటు కష్టపడి పనిచేసే అలవాటును పెంపొందించుకోవాలని ఆయన సలహా ఇచ్చారు. తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి అందించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు మెరుగైన తరగతి గదులు, మరుగుదొడ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కలిసి పనిచేయడం ప్రశంసనీయమని ఆయన అన్నారు. విద్యాాభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న 'సంకల్ప్' సంస్థను మంత్రి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇప్పటివరకు వేలాది మంది విద్యార్థులకు సహాయం అందించడం, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు మద్దతు ఇవ్వడం ఒక ముఖ్యమైన సామాజిక బాధ్యత అని ఆయన అభివర్ణించారు.
సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే ఆలోచన తన తండ్రి వెంకటస్వామి నుండి స్ఫూర్తి పొందిందని మంత్రి తెలిపారు. వ్యాపారంలో విజయం సాధించిన తర్వాత, ఆయన పెద్దాపల్లి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఫర్నిచర్, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను అందించడం ప్రారంభించారని ఆయన చెప్పారు. తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి ఖర్చు చేయడం దానం కాదని, అది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఆయన పేర్కొన్నారు. నేటి కాలంలో విద్యతో పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి కూడా అంతే ముఖ్యమని మంత్రి నొక్కి చెప్పారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యాప్తి సాంప్రదాయ ఉద్యోగాలను మారుస్తోందని, అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రాల ద్వారా యువతకు ఆధునిక నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తోందని ఆయన అన్నారు. టామ్కామ్ (TOMCOM) దేశ, విదేశాల్లో విదేశీ భాషా శిక్షణ, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
చేగుంటలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలకు ఆమోదం తెలిపేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతాయని తెలిపారు. చదువుతో పాటు క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహదపడతాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు కేవలం చదువుపైనే దృష్టి పెట్టకుండా, తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తూ మంచి విలువలతో ఎదగాలని ఆయన సూచించారు. చేగుంటలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్షను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకువస్తానని, కళాశాలకు ఆమోదం లభించేందుకు కృషి చేస్తానని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి పాఠశాలల ప్రిన్సిపాల్లు, ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలల ప్రిన్సిపాల్లు, ష్యూరిఫై మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సంకల్ప్ సంస్థ ప్రతినిధులు, దుబ్బాక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్చార్జ్, చేగుంట సర్పంచ్, డిప్యూటీ సర్పంచ్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు హాజరయ్యారు.
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