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అర్హతలు ఉన్నా అందని ప్రమోషన్లు.. తీవ్ర నిరాశలో ఉద్యోగులు.. సర్కార్ వైఖరిపై సంచలన ఆరోపణలు..!!

Government Teachers:  ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ.. వాటిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో ఎంతో మంది ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు తమకు రావాల్సిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, పదోన్నతులను సకాలంలో పొందలేకపోతున్నారు. ముఖ్యంగా 45 ఏళ్ల వయసు దాటినప్పటికీ, డిపార్ట్‌మెంటల్ పరీక్షలు  పాస్ కాలేదనే ఒకే ఒక్క కారణంతో ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ స్కీమ్‌లో 12 ఏళ్ల యాంత్రిక పదోన్నతి స్కేలు పొందేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:33 PM IST
అర్హతలు ఉన్నా అందని ప్రమోషన్లు.. తీవ్ర నిరాశలో ఉద్యోగులు.. సర్కార్ వైఖరిపై సంచలన ఆరోపణలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అర్హతలు ఉన్నా అందని ప్రమోషన్లు.. తీవ్ర నిరాశలో ఉద్యోగులు.. సర్కార్ వైఖరిపై సంచలన ఆరోపణలు..!!
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