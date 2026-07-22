/అర్హతలు ఉన్నా అందని ప్రమోషన్లు.. తీవ్ర నిరాశలో ఉద్యోగులు.. సర్కార్ వైఖరిపై సంచలన ఆరోపణలు..!!

Government Teachers: ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లు, స్కేళ్ల మంజూరు అనేవి ప్రతీ ఉద్యోగి హక్కు. కానీ విధివిధానాలపై తగిన అవగాహన లేకపోవడం, అధికారుల అలసత్వం కారణంగా ఎంతో మంది ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు తమకు రావాల్సిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఏళ్లుగా కోల్పోతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా 45 ఏళ్ల వయసు దాటినప్పటికీ, డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షలు పాస్ కాలేదనే ఒకే ఒక్క కారణంతో ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్లో 12 ఏళ్ల యాంత్రిక పదోన్నతి స్కేలు పొందేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
నిజానికి.. ప్రభుత్వం దశాబ్దాల క్రితమే దీనిపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జీవో నంబరు 225 (జీఏడీ, తేది: 18.05.1999) జీవో నంబరు 96 (ఫైనాన్స్, తేది: 20.05.2011) ప్రకారం.. 45 సంవత్సరాలు దాటిన ఉద్యోగులకు డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షల నుంచి మినహాయింపు ఉంది. అయితే ఈ నిబంధనల అమలులో క్షేత్రస్థాయి అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉద్యోగుల పాలిట శాపంగా మారింది.
అసలు జీవో 225 ఏం చెబుతోంది?
తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్-1996లోని ఇతర నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా.. జీవో 225 ద్వారా 45 ఏళ్లు దాటిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక సడలింపు లభించింది. మొదటి నియామకం జరిగిన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్క ప్రమోషన్ కూడా పొందని వారికి.. తదుపరి ప్రమోషన్ ఇచ్చేందుకు డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షల ఉత్తీర్ణత నుండి జీవో 225 శాశ్వత మినహాయింపు ఇస్తుంది. యితే, ఈ మినహాయింపును ప్రధానంగా మూడు నిబంధనలకు లోబడి అమలు చేస్తారు. అవేంటంటే..
తొలి ప్రమోషన్కు మాత్రమే వర్తింపు: ఉద్యోగి తన సర్వీసులో పొందే మొదటి ప్రమోషన్కు మాత్రమే ఈ డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. ఇప్పటికే ఒకసారి ప్రమోషన్ పొంది ఉన్నట్లయితే, ఆపై పోస్టులకు ఈ సడలింపు వర్తించదు.
విద్యార్హతలు తప్పనిసరి: ఈ జీవో కేవలం డిపార్ట్మెంటల్ లేదా స్పెషల్ టెస్టులకు మాత్రమే మినహాయింపు ఇస్తుంది. ఉన్నత పోస్టుకు లేదా ప్రమోషన్కు చట్టబద్ధంగా ఉండాల్సిన అకాడమిక్ (డిగ్రీ/పీజీ) లేదా టెక్నికల్ విద్యార్హతలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సడలించరు.
ప్రొబేషన్ డిక్లరేషన్కు వర్తించదు: ఈ మినహాయింపు కేవలం ప్రమోషన్లు.. స్కేళ్ల మంజూరుకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది కానీ ప్రొబేషన్ డిక్లేర్ చేయడానికి వర్తించదు.
స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు గెజిటెడ్ హెచ్ఎం ప్రమోషన్లు:
పాఠశాల విద్యాశాఖలో నేరుగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ (SA) పోస్టులో నియామకమై, 45 ఏళ్ల వయసు పూర్తి చేసుకున్న ఉపాధ్యాయులకు ఈ జీవో 225 ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారింది.
గెజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయుడి (GHM) పోస్టుకు కావలసిన అకాడమిక్ అర్హతలైన డిగ్రీ, బీఈడీ/పండిట్ ట్రైనింగ్ వంటివి ఉండి.. డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షలు పాస్ కాకపోయినా వీరికి జీహెచ్ఎమ్గా పదోన్నతి కల్పించవచ్చని జీవో 225 స్పష్టం చేస్తోంది. అదేవిధంగా, నేరుగా స్కూల్ అసిస్టెంట్గా ఎంపికై 45 ఏళ్లు దాటి, ఒకే పోస్టులో 12 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసిన ఉపాధ్యాయులకు డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్లతో నిమిత్తం లేకుండానే 12 ఏళ్ల యాంత్రిక పదోన్నతి స్కేలును మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది.
మోడల్ స్కూల్ టీచర్లకూ వర్తింపు:
ఈ సడలింపులు కేవలం సాధారణ ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకే కాకుండా రాష్ట్రంలోని తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి కూడా వర్తిస్తాయి. మోడల్ స్కూళ్లలో పనిచేస్తున్న ప్రిన్సిపాల్స్, పీజీటీ (PGT), టీజీటీ (TGT) లలో 45 ఏళ్ల వయసు దాటి ఒకే పోస్టులో 12 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసిన వారికి, డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షల నిబంధనతో సంబంధం లేకుండా 12 సంవత్సరాల స్కేలును విధిగా మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
అధికారులు స్పందించాలి.. హక్కుగా సాధించుకోవాలి:
ప్రభుత్వ నిబంధనలు, జీవోలు ఇంత స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, శాఖాపూర్వక అధికారులు ఈ ఫైళ్లను పెండింగ్లో పెట్టడం లేదా ఆంక్షలు విధించడం తగదు. అర్హులైన ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు తమ వయోపరిమితి ఆధారంగా చట్టబద్ధంగా రావాల్సిన ప్రమోషన్లను, 12 ఏళ్ల యాంత్రిక పదోన్నతి స్కేల్ను అధికారుల దయాదాక్షిణ్యాలకు వదలివేయకుండా హక్కుగా పోరాడి సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సంక్షేమం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 225, జీవో 96లను క్షేత్రస్థాయిలో వేగవంతంగా అమలు చేసి, అర్హులైన ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులందరికీ తక్షణమే న్యాయం చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
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